Saaremaa 44. kolme päeva jooksu võitis Kaur Kivistik

Pühapäeval Kuressaare kesklinnas finišeerinud 44. kolme päeva jooksu võitis meestest Kaur Kivistik, naistest oli kiireim Kaia Lepik.



“Sügisel olid need kolm päeva üks kõige tähtsamaid rahvajookse, mis mul siin olid,” tunnistas 2012. aastal jooksu võitnud Kaur Kivistik, lisades, et eks see oli tõsine katsumus ja oli hea tagasi olla.

Reedel Kuressaare tänavatel ja linna lähiümbruses joostud 10 km pikkusel avaetapil oli kiireim mullune võitja Andi Noot.

Andi Noot (Tartu SS Kalev) sai 10 km pikkusel distantsil ajaks 30.30,3, teise koha sai Kaur Kivistik (Tartu SS Kalev) ajaga 31.16,6 ja kolmanda Ilja Nikolajev (SK Jooksupartner) ajaga 31.30,0. “Teadsin, et Andi teeb kaasa ainult ühe päeva ja võtsin reedel rahulikumalt, et teised kaks päeva parema tempoga joosta,” märkis Kivistik.

Naiste kolm kiiremat olid Liis-Grete Arro (Sparta) ajaga 37.04,1, Kaia Lepik (Täppsportlased) 37.17,7-ga ja Brit Rammul (Sparta spordiselts) 38,37,5-ga.

Laupäeval Sõrves toimunud teisele, 16,195 km pikkusele etapile Andi Noot ei startinud ja nii võttis võidu Kaur Kivistik, kes sai kirja aja 52.41,4. Teisena lõpetas Ilja Nikolajev 53.16,9-ga ja kolmandana oli finišis Mark Abner 55.14,2-ga.

Naistest võitis teise etapi Kaia Lepik ajaga 1.02.58. Teise koha sai Anastasia Zaharova ajaga 1.05.01 ja kolmanda koha Pille Hinn 1.06.37-ga.

Pühapäeval startis Kaur Kivistik viimasele, 16 km pikkusele etapile Ilja Nikolajevi ees 48,9-sekundilise eduga ja hoidis seda lõpuni.

Kivistik läbis võistlusmaa 52.50,9-ga, Nikolajev 53.41,6-ga. Teise tulemuse jooksis välja Raido Mitt ajaga 53.19,8. Kokkuvõttes läbis Kaur Kivistik maratoni distantsi 2.16.48,9-ga, Ilja Nikolajev 2.18.28,4-ga ja Raido Mitt 2.22.07,5-ga.

Kaur Kivistik tunnistas, et oleks saanud joosta kiiremini, kui konkurents olnuks tihedam. “Kuna Iljal oli jalavigastus, siis oli ta klass nõrgem,” rääkis ta. “Võidu vormistasin Sõrves, sest viimaseks päevaks väga väikest vahet ei tahtnud jätta. Mõtlesin, et laupäeval võiks soliidse vahe sisse teha, siis saaks pühapäeval rahulikult joosta, ei pea kogu aeg taha vaatama, mida Ilja teeb. Võtsin eesmärgiks esimene pool kiiremini joosta, et vahe suuremaks läheks, ja teise poole võtsin rahulikumalt.”

Parima saarlasena sai üheksanda koha Ando Õitspuu, kes sai püha­päeval kirja aja 55.40,1 ja kolme päeva kokkuvõttes 2.26.46,2. “Hetkeseisu arvestades võtsin maksimumi, sest vorm ei ole hea,” tõdes Õitspuu.

“Esimene distants oli lühike ja selle jookseb vana rasva pealt ära, laupäeval ei olnud tunne üldse hea, aga pühapäeval kannatas juba joosta. Tervisega on olnud probleeme ja treeningmahud viimased kuud tagasihoidlikud. Võistluspraktika oli ka puudlik, viimane oli augustikuu lõpus..”

Sellega on Ando Õitspuu hooaeg läbi ja algab valmistumine järgmiseks. “2017. aastaga võib rahule jääda,” märkis ta. “Päris kõike, mida planeerisin, ei saavutanud, aga samas Saarte mängud läksid hästi ja mõned jooksud õnnestusid veel. Nii et ei nurise.”

Naiste arvestuses olid kolm kiiremat Kaia Lepik 2:42.41,2-ga, Anastasia Zakarova 2.48.06-ga ja Liis-Grete Arro 2.49.25,1-ga. Saarlannadest oli ajaga 3.09.41,8 parim Taimi Kangur, kes sai 19. koha.