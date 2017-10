Saaremaa Võrkpalliklubi jätkab võidukalt

Saaremaa Võrkpalliklubi oli nädalavahetusel võidulainel ja jätkab ühegi kaotuseta koos Pärnu Võrkpalliklubiga liidrina.



Laupäeval vormistas Saaremaa VK Balti liigas järjekordse võidu, kui oli kodus 3 : 1 (25 : 19, 25 : 20, 19 : 25, 25 : 22) üle Jekabpils Luši meeskonnast. Võidult võidule sammunud saarlaste loots Urmas Tali tunnistas, et mäng oli tema meeste poolt liiga närviline ja oleks võinud oma asjad kindlamini ära lahendada. “Servi vastuvõtt oleks võinud parem olla,” tõdes ta. “See tekitas meestes ka ebakindlust, mida ei oleks tohtinud olla. Aga mängu võitmisel sai määravaks lõpuks ikkagi see, et omavigu tegime kokkuvõttes vähem ja vastane tegi mängu lõpus selliseid asju, mida ei tohiks teha.”

Saaremaa resultatiivseim oli Hindrek Pulk, kes tõi 18 punkti (rünnak 40-st 18, 45%). Rauno Tamme lisas 11 (rünnak 50%) ja Kostiantyn Riabukha 10 punkti (rünnak 64%). Mihkel Tanila pommitas kolme serviässaga, viies oma hooaja kogusaldo 11-ni.

Pühapäeval Orissaares mängitud kohtumises võitis Saaremaa VK kindlalt Ezerzeme/DU 3 : 0. “Tasapisi hakkab mäng välja tulema ja selles kohtumises suuri probleeme ei olnud,” tunnistas peatreener Urmas Tali. “Saime oma mängu päris hästi käima ja klassivahe kahe meeskonna vahel oli olemas.”

Orissaare spordihoones mängitud kohtumises läksid Saaremaa mehed esimeses geimis Siim Põlluääre servidest 7 : 2 juhtima ja saavutatud tempot hoiti lõpuni, võites 25 : 16. Teises jagus tasavägist mängu seisuni 6 : 6, siis saadi ette 9 : 6 ja kui Tomaš Halanda lõi seisuks 16 : 11, oli selge, et Daugavpilsi meestel võimalusi pole. Geim lõppes tulemusega 25 : 19.

Kolmandas geimis tõi Urmas Tali väljakule Alexander Tuschi asemel Aleksander Eerma ja Siim Põlluäärt asendas Hindrek Pulk. Kuigi Saaremaa jäi kaotusseisu 0 : 2, saadi Pulga rünnakutest ette 9 : 5 ja võidunumbrid vormistati 25 : 13.