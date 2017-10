Salme lasteaed tähistas 50. sünnipäeva

Läinud reedel tähistas Salme Otto-Triinu lasteaed oma poolesajandat tegutsemisaastat. Peole olid kutsutud nii lasteaia praegused kui ka endised töötajad. ”Ilma teie panuseta poleks meie lasteaed see, mis ta praegu on,” kinnitas neile lasteaia kauaaegne direktor Maret Seeman.

Juubilarile olid õnne soovimas nii head kolleegid naaberlasteaedadest kui ka valla esindajad. ”Usun, et võime oma lasteaia üle väga uhked olla,” nentis vallavanem Kalmer Poopuu.

Salme lasteaed avati 1967. aasta 18. oktoobril Sõrve sovhoosi lastepäevakoduna. 1999. aastal nimetati lasteaed ümber Salme lasteaiaks.

Kui esialgselt oli päevakodus kaks rühma, siis nüüdseks on lapsed jagatud kolmeks: noorimad on Jänkud, vahepealsed Otid ja peagi kooli suunduvad Lepatriinud. Sel aastal on Salme lasteaia nimekirjas 44 last ja 13 töötajat, mis on lasteaia pere rõõmuks rohkem kui eelmisel ümmargusel, 40. sünnipäeval, kui lasteaias käis 37 mudilast.

Erilised tänusõnad sai lasteaia staažikaim töötaja, kokatädi Ulve Tammeväli, kes on lastele süüa teinud asutuse avamisest saati. Väärikaks sünnipäevaks olid lapsed ja õpetajad valmistanud ette lõbusa kontserdi, kus kasvandikud näitasid nii oma laulu-, tantsu- kui ka pillimänguoskust. Lisaks oli eeskavas etendus – Lepatriinude rühma näitemäng metsloomade elust metsas.

Laste vahvaid ja naljakaid ütlemisi meenutas lasteaia õppealajuhataja Maarja Kullama. ”Lapsed on väga kriitilised, ausad ja terased,” kinnitas ta. Samas tõdesid õpetajad, et lastega töötamine aitab hästi nooruslikuna püsida.

Omapoolse sünnipäevalaulu esitasid Salme põhikooli õpilased, lasteaia vilistlased. ”Aastast aastasse läheb paremaks ka valla kahe haridusasutuse omavaheline koostöö,” märkis Maret Seeman.

Peo lõpuosas andis vallavanem üle tänukirjad praegustele lasteaia töötajatele. Lasteaia direktori sõnul on vallaga aeg-ajalt olnud küllaltki tuliseid diskussioone, mis on alati edukalt lahenenud. ”Vallaga on olnud igal juhul meeldiv koostöö,” tõdes ta oma tänukõnes.

Peo lõppedes said külalised maitsvaid suupisteid ja sünnipäevatorti.