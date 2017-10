Seakatk lõpetas pika pausi maisikasvatuses

Maisikasvatuses seakahjude tõttu 10-aastase vaheaja teinud Kõljala POÜ alustas eile 7 ha suurusel põllul maisikoristust.



“Nüüd on loodus meile niipalju vastu tulnud, et metssigade arv on meie jaoks normaalsuses,” ütles Kõljala POÜ juht Tõnu Post seakatku laastamistööle viidates eile Kõljalas kombaini maisipõllule saates. Varem kolm korda Saaremaal maisi kasvatada üritanud Post möönis, et metssead ei võimaldanud vahepeal seda kultuuri kasvatada. Kümme aastat tagasi jätsid sead 50 ha suurusest külvipinnast alles alla poole, tõi Post näite. “Nad rööveldasid seal nii kõvasti, et põldude keskel olid jalgpalliväljakud,” rääkis põllumees.

Tõnu Posti sõnul on saak korralikult küpsenud ja tera ilus kollane. Enne koristusega alustamist oodati öökülma, mille tulemusel kuivaine protsent suureneb ja suhkrute tase tõuseb.

Kõljala POÜ juht rääkis, et maisisilo on piimalehmale oluliselt suurema energiasisaldusega sööt kui rohusilo. Väga tähtis on maisi puhul võrreldes rohusöödaga märksa suurem mass, mis hektari kohta ulatub Saaremaa oludes 30 tonnini. Suurest massist tulenevalt kulub selle kättesaamiseks põllult ka rohkem aega. Kui rohusilo suudab kombain koristada päevas kuni 100 hektaril, siis maisi mitte rohkem kui 20 hektaril päevas. “Rohkem ei suuda masin seda massi läbi purustada,” selgitas Post.

Kokku tegi Kõljala ühistu sel aastal maha 50 hektarit maisi, mis loob head eeldused teist lüpsilauta ehitava Kõljala POÜ söödaga varustamiseks. “Kuna kari suureneb ja sööta on vaja, siis kulub heakvaliteedilist piimamaterjali palju ja maisi saagikus seda ka võimaldab,” rääkis Post, kelle sõnul seisab Haeska silohoidla spetsiaalselt uue kultuuri ootuses. “Maisisilo tahab paar kuud valmimisaega ja siis saab söötma hakata,” lisas ta.

Posti sõnul on talle helistanud mitu Saaremaa piimatootjat, kes samuti tahavad järgmisel aastal maisi maha panna. Lisaks metssigade arvu kokkukuivamisele soosib maisikasvatust nüüd ka maisikoristamise tehnika olemasolu. “Minul tasus see tehnika endale soetada ja nii ei ole koristamine probleem,” lausus Post.