Silla kalmistu ühishaualt kadus rist

Eestimaa vene muinsuskaitse selts uurib Mustjala vallavalitsuselt, kuhu kadus Silla kalmistult suur betoonrist, mis oli püstitatud I maailmasõjas langenute vennashaua äärde.

Selts palus eelmisel nädalal vallale saadetud pöördumises rist tagasi panna või vähemalt neile anda. Mustjala vallavanem Kalle Kolter ütles Saarte Häälele, et vallavalitsusel risti kohta infot ei ole. Ta lisas, et risti paigaldamisel valda ei informeeritud. ”Lihtsalt pandi rist püsti ja mindi minema,” sõnas ta.

Silla kalmistuvaht Helje Kolla ütles, et temagi ei osanud vene muinsuskaitse seltsi inimestele midagi targemat vastata, ja lisas, et tema teada polnud risti vennashaual juba aasta tagasi. Ühishaud risti kadumise tõttu siiski tähistamata ei ole, kuna kalmu juures asuv kivi selgitava kirjaga on omal kohal. Kolla sõnul tuuakse hauale ka lilli ja küünlaid, kuid kes seda teeb, ta öelda ei osanud.

Kaheksa I maailmasõjas hukkunud Vene armee sõduri säilmed maeti Mustjala Silla kalmistule 2010. aasta juulis. Säilmed tulid päevavalgele sama aasta 21. mail vee- ja kanalisatsioonitrassi kaevamisel Pidula mõisa hoovis.