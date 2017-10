Võidutsesid omad poisid

Saarte Hääle kandipõhise analüüsi alusel saab üsna julgelt väita, et kõige edukamalt kogus ülesaaremaaliselt hääli Mart Saarso (EKRE). Oma kodukandis tegi kõige võimsama tulemuse Vilmar Rei (VL Saarlane) Laimjalas, kus ta pälvis 48,9% hääletanute usalduse. Üldises pildis võidutsesidki kantides omakandi poisid.

Madis Kallase (SDE) valimisvõidu võimsust ei saa keegi kahtluse alla seada. Pea kolm korda rohkem hääli, kui kolmandaks tulnud Saarsol, räägib iseenda eest. Seevastu analüüs, kuidas hääli saadi, näitab, et Kallas ei pruukinud olla ülesaaremaaliselt kõige popim. Loomulikult on igasugune statistika üsna meelevaldne numbritega mängimine, kuid omad tõeterad on alljärgnevas kindlasti.

Viimasel hetkel pildile tulnud Mart Saarso tulemus ei olnud ehk teab mis üllatus, kuid tema puhul võis tabada ideaalse kandidaadi tunnuseid. Saarso tegi volikogusse saanute üldnimekirjas Madis Kallase järel teise (muidu kolmanda) tulemuse. Edestas Kalle Laanetit (RE) ja Mart Mäekerit (VL Saarlane) küll napilt, kuid siiski.

Neljale hääli kõikjalt

Vaatasime esmalt, palju oli kandidaate, kes said hääli kõikidest senistest omavalitsustest. Neid oli neli: Madis Kallas, Mart Saarso, Urve Tiidus ja Enn Eesmaa.

Ühe nulli teenisid Kaido Kaasik (IRL), Mihkel Undrest (KE), Harry Raudvere (VL Meie Saaremaa), Tiiu Aro, Kalle Laanet, Jaanus Tamkivi (kõik RE) ja Enn Meri (VL Saarlane). Sõrve mehed Meri ja Undrest ei saanud ühtki häält Laimjala vallas, ülejäänud jäid häälteta Torgus.

Kui vaadata erinevates omavalitsustes hääli kogunute TOP 10, siis Mart Saarso kogus hääli 10 paigas. Madis Kallas kaheksas, Kalle Laanet seitsmes.

Võttes arvesse asjaolu, et Madis Kallas kogus 85% oma häältest Kuressaares ja Lääne-Saares Saarso 71% vastu, siis paistabki silma viimase parem levik. Kindlasti aitas Mart Saarso tulemusele kaasa ka EKRE lühike pink ning seega maailmavaateliste häälte minek just esinumbrile.

Selles kontekstis paistab hea ja stabiilse tulemusega silma Kalle Laanet (RE), kes kogus hääli üsna ühtlaselt üle Saaremaa. Erinevates paikades ta ühtegi teistest peajagu üle tulemust ei teinud, kuid võttis vaikselt pea igalt poolt hääli ja tõusis sellega üldtabelis kõrgele.

Enne valimisi arutati palju, kas valimistel võidavad erinevates piirkondades ja üle Saaremaa tuntud kandidaadid või omakandi poisid. Nüüd võib väita, et omade poiste edu oli mäekõrgune. Kui võtta 12 piirkonda ja sealsed võitjad, siis näeb, et igal pool olid esimesed selle kandi inimesed. Ainus segasem koht oli Lääne-Saare, kus võidu võttis Madis Kallas. Samas on teada, et Kallas elab Lääne-Saare vallas ning selles vallas on ka otseselt linnaga seotud kõige rohkem valijaid. Keskmiselt võttis esinumber ära ca 20% häältest.

Võimsaima tulemuse tegi Vilmar Rei (VL Saarlane) Laimjalas, kelle poolt hääletas koguni 48,9 protsenti sealse piirkonna valijatest. Rei ütles Saarte Häälele, et eks kõik kaardid pandigi tema peale. Seda põhjusel, et siis pääseb keegi ka volikogusse. Laimjalas oli volikogusse mittepääsemise oht suur, sest tegu oli ühe väiksema valijate arvuga piirkonnaga. Samamoodi kinnistasid oma senist edu valdades vanadest tegijatest Kalmer Poopuu (Saarlane) Salmel, Mihkel Undrest (Keskerakond) Torgus, Kalle Kolter (Saarlane) Mustjalas.

Vallajuhid on popid

Eelmistel valimistel jõuliselt esile tõusnud nimedest said nüüd tugeva mandaadi näiteks Marili Niits (SDE) Orissaarest ja Tiit Rettau (RE) Pihtlast. Olgugi et otseselt vallajuhtimisest eemal, nägi oma jätkuvat populaarsust Valjalas Kaido Kaasik (IRL), kes nimekirja viletsa toetuse tõttu 5% künnist ei ületanud ja jäi seetõttu volikogu ukse taha. Sarnane lugu juhtus ka Leisis, kus seniste vallajuhtide asemel sai hääled endale küll omakandi mees, kuid linnas toimetav Mart Mäeker (Saarlane).

Kõige suurema kaotuse osaliseks võib pidada Pöidel Andres Hansot (SDE), kes seni valla iseolemist ja vallavanema tähtsust rõhutanuna pidi kõvasti alla vanduma üksikkandidaat Koit Kelderile.

Vaadates üldiselt piirkondade TOP 10, võib tõdeda, et enamik häältesaajatest ongi ikkagi kohalikud. Mitmes paigas on nimekirjas üldsusele tundmatuid nimesid, kes vähemalt osaliselt saavad hakata tegutsema osavallakogudes.

Vaata tabelit: volikogu_top_10