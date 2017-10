Aktiivi kümme koerasportlast korraga mandril võistlemas

Möödunud nädalavahetusel võistlesid Saaremaa sportkoerad Harjumaal kuulekuses, jäljeajamises ja agility´s.

21. oktoobril toimusid Harjumaal Eesti valgete lambakoerte tõuühingu (EVLÜ) korraldatud kuulekuskoolituse karikasarja kolmanda etapi võistlused. Saaremaalt olid võistlemas Kersti Pink koeraga Born To Win White Target ja Marina Raaper koeraga Born To Win Warrior Shooter.

Kersti Pink ja Born To Win White Target võistlesid kõrgeimas võistlusklassis ja saavutasid 11 osaleja hulgas 6. koha ning oma punktide kogusummaga EVLÜ Karika 2017 kolme etapi koondarvestuses 1. koha, millega kaasneb tõuühingu tiitel Valge Võitja 2017.

Marina Raaper ja Born To Win Warrior Shooter võistlesid kutsikate ja noorkoerte minikarika võistluse kõrgeimas võistlusklassis ja saavutasid 10 osaleja hulgas 1. koha ning oma punktisummaga EVLÜ minikarika 3. etapi üld­arvestuses 1. koha.

Marina Raaper ja Born To Win Warrior Shooter olid võistlustules ka järgmisel päeval, kui klubi Sportkoer korraldas Harjumaal põllujäljevõistluse Jäljehunt 2017. See on võistlus koertele, kellel ei ole jäljevõistlustel veel ametlikku tulemust. Marina ja Shooter võistlesid ka seal kõrgeimas klassis “Hobi jäljehunt” ning saavutasid viie osaleja hulgas 1. koha.

Agility-koerad olid 21.–22. oktoobril võistlemas Maardus Tarkade Koerte Klubi (TAKO) sisehallis, kus saarlastest osalesid oma koertega kõrgeimas astmes Kairi Raamat, Marika Samlik, Merika Laid, Moonika Trumm, Jaanus Rand ja Monika Põld, teises astmes Kristiin Helisalu ja Monika Põld ning esimeses astmes Kaspar Sai.

Agility´s on võistlejaid erinevates võistlusklassides väga palju ja paremusjärjestused reastatakse iga joostud raja kohta. Erinevate radade esikümnetesse jooksid end saarlastest Kristiin Helisalu koeraga Sörel (1. koht kahel rajal), Kaspar Sai koeraga Corry (1. koht, 4. koht ja 5. koht), Jaanus Rand koeraga Jessi (5. koht kahel rajal ja 6. koht), Kairi Raamat koeraga Hennie (4. koht) ja Pepe (6. koht ja 9. koht), Monika Põld koeraga Tii (8. koht) ning Marika Samlik koeraga Pirru (9. koht). Kristiin Helisalul ja Sörelil läks sedavõrd hästi, et nad said sertifikaadi agility kõrgeimasse astmesse üleviimiseks.`