JUHTKIRI: Aeglane ühendus

Maapiirkondade kiire internetiühenduse nn “viimase miili” teema on tänavu olnud aktiivselt pildil ja aastaid kord kuumema, kord leigema kartulina pihus veeretatud teema paistis lahenevat. Ja ilmselt lahenebki. Kuid moel, mis vähemasti ühele ministrile erilist au ei tee.

Riigi antud lubaduste toel on kümned inimesed ja omavalitsused kulutanud aega ja energiat, et kummutada varasemat väär­arusaama, nagu ei tunneks ääremaadel ja metsakolgastes elavad inimesed kaasaegse telekommunikatsiooniühenduse järele mingit vajadust. Selgub, et tunnevad, ja suisa tuhandete kaupa.

Aga nüüd, kus maakondade entusiastid on tõestanud seda, mida tegelikult polnudki vaja tõestada, on Samaaria mees oma töö teinud ja ette astuvad tõelised tegijad. Minister Palolt võiks siinkohal küsida, kas tema ametkonnas on juhtmed pikavõitu, ühendus aeglane või olid internetiprojektis toimunud muutused sedavõrd tundlik teema, et ei soovitud tarbetuid sekeldusi selle avalikustamisega enne kohalikke valimisi.