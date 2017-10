Keelpillipoisid paitasid taas kõrva

Reedel ja laupäeval kõlas Kuressaare muusikakoolis taas imeline muusika, mida pakkusid rahvusvahelisel poiste keelpillifestivalil osalenud 103 keelpillipoissi 15 koolist.



“Poisid mängisid super hästi,” ütles Saarte Häälele festivali korraldaja ja kunstiline juht Laine Sepp (pildil), lisades, et nii nagu ikka, oli väga toredaid etteasteid ning varasemast rohkem tšelliste ja palju ansambleid.

Kaugemalt tulid Kuressaarde esinema ka eelmisel aastal osalenud A. G. Schnittke nim Moskva riikliku muusikainstituudi juures asuva J. A. Šaporini nim lastemuusikakooli seltskond ning esmakordselt S. I. Tanejevi nim Moskva lastemuusikakooli ja Soome Espoo muusikainstituudi õppurid.

Kuressaare muusikakoolist astusid lavale Laine Sepa kolm praegust õpilast: Oliver Viljus, Lootus Niit ja Albert Leppik, keda kõiki saatis klaveril Tiina Rätsepp, ning kaks endist – Karl Jõgi, kes jätkab muusikaõpinguid H. Elleri nimelises Tartu muusikakoolis, ja Karret Sepp, kes õpib Tallinna muusikakeskkoolis.

Seekord sai kõige rohkem hääli Albert Leppik, kellele järgnes Karret Sepp ja esikümnes kuuendana Karl Jõgi.

“Olen siiralt tänulik kõigile toetajatele, nii et igaüks sai kaasa ka midagi meenutamaks Saaremaad,” rõõmustas Laine Sepp. Eesti autorite muusika esitajad, viiuldaja Erik Rauk Tallinna muusikakeskkoolist ja tšellist Georg Eessaar Rakvere muusikakoolist said Laine Tarvise rahalise preemia; Kersti Vaga preemia parimale saarlasele pälvis viiuldaja Albert Leppik ning Lilian ja Mart Maastiku preemia parimale ansamblile läks H. Elleri nimelise Tartu muusikakooli õpetaja Annela Läänelaiu ansamblile.

Festival kogub üha rohkem populaarsust ning mitme muusikakooli õpetajad on öelnud, et panevad selle järgi lausa oma aastaplaani paika. Laine Sepp on öelnud, et ülemaailmne probleem ongi see, et orkestrid muutuvad järjest rohkem naisteorkestriteks. Just see oli üks põhjus, miks kogenud viiuliõpetajal tekkis idee korraldada festival vaid poistele. Algklassides on tema sõnul tüdrukud poistest vaimselt arengult ees ning kui poisid satuvad pilli õppima, ei suuda nad tüdrukutega võistelda.

“Meeshingele on aga eriti omane vajadus eneseteostuseks ja nii jäetakse pillimänguõpingud pooleli, millest on väga kahju,” tõdes Laine Sepp.

Tema sõnul tunnevad poiste keelpillifestivalil, kus ei nimetata klasse ega vanust, kus esinevad kõrvuti suur ja väike, kõik end võrdseina ja pingevabalt ning sellises vabas õhkkonnas antakse endast parim.