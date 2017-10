Kihelkonna väikesadamat ehitab AS Kuressaare Ehitus

Väikesadama ehitamise Laskeraja maaüksusele Kihelkonna vallas Abaja külas võitis riigihanke korras AS Kuressaare Ehitus.



Kihelkonna vallavalitsus otsustas 24. augustil korraldada Laskeraja maaüksusele väikesadama ehitamiseks riigihanke. Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 4. september ja selleks ajaks laekus kolm pakkumist.

AS Kuressaare Ehitus tegi pakkumuse summas 169 139,25 eurot, Insenerehituse AS-i pakkumus oli 507 042,90 eurot ja OÜ Monoliit pakkumus 205 250 eurot. Hankekomisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku tunnistada vastavaks AS-i Kuressaare Ehitus pakkumus.

Kuressaare Ehituse juhatuse liige Tõnu Toompuu (fotol) ütles, et kahe pakkumise suur vahe tuli ilmselt sellest, et Insenerehituse AS on mandri firma, kes kohalike oludega nii hästi kursis ei ole.

“Iial ei tea, miks üks pakub nii ja teine nii palju, mõnel ei ole ka lihtsalt nii palju kogemusi sadamaala ehitusega. Eks see sadama ehitus on üks riskidega seotud ettevõtmine,” lisas ta.