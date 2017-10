Palo lasi Digisaare põhja

Maapiirkondadesse kiire interneti viimist korraldava Digisaare projekti vedajad on teinud tühja tööd, kuna ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo tahab omavalitsustele kuuluvate ettevõtete asemel töö anda hoopis mõnele suurele ettevõttele.

“Kogu see töö, mida digiprojektid Eestis teinud on, see sisuliselt nullitakse ühe hetkega ära. Täna on lubanud omavalitsuste digiprojektid inimestele kaabli ehitada, mida ka ministeerium toetas tänase päevani. Tekib küsimus, miks neil lubati inimestele katteta lubadusi anda, mille minister Palo nüüd ühe hetkega ära nullib,” ütles Digisaare asja ajanud Priit Pihel eile raadio Kadile.

Vastus on lihtne – raha. Minister Palo selgituste järgi on maakondade projektid äratanud huvi ka teenusepakkujates ning selleks, et toetuse ulatus oleks võimalikult suur ja võimalikult palju inimesi saaks vajaliku ligipääsu internetiühendusele, “oleme otsustanud korraldada üle-eestilise konkursi rajamistoetuse jagamiseks”. Ajaleht Postimees kirjutas eile, et internetti tahavad maainimestele ühtäkki viia nii Elektrilevi kui ka Telia.

“Üksikute omavalitsuste toetamise asemel viiakse toetusskeem läbi vastavalt Euroopa Komisjoni grupierandi reeglitele, st see on kõigile turuosalistele avatud ja selle eesmärk on toetada avatud võrgu ehitamist, mida saavad kasutada kõik operaatorid,” selgitas Palo omavalitsuste projektide toetamisest loobumist.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri nõunik Heidi Ojamaa ütles eile Kuressaare linnavalitsusele saadetud selgituses, et pärast esimese eelnõu versiooni saatmist mitteametlikuks arvamuse avaldamiseks selgus koostöös riigiabi ekspertidega rahandusministeeriumist, et esialgne plaanitud meede, st toetuse eraldamine omavalitsuste organisatsioonidele, ei vasta täielikult grupierandi määrusele. Seejärel kontakteeruti Euroopa Komisjoniga, kust sellele kinnitus saadi. See oli tänavu augustis.

Tekib küsimus, miks minister Palo seda infot kaks kuud kinni hoidis ja muutunud olukorrast alles maakondade esindajate läinud nädalal tehtud järelpärimise peale teada andis? Siis poleks näiteks Saaremaa omavalitsused pidanud vaeva nägema ja kuu aega tagasi looma OÜ-d Digisaar, mis tänaseks koondab juba poolteist tuhat netihuvilist. Ettevõttele on omavalitsused teavitustööks eraldanud ka üle 21 000 euro ja saarlased on siiani teadmises, et liitumisavaldusi saab esitada aasta lõpuni.

“Eks me oleme kulutanud sadu tunde, et teha teavituskampaaniat, inimestele lubadusi andes ja asja välja mõeldes. Teades kogu aeg, et toetus tuleb ja mida rohkem on liitujaid, seda kindlamini ta tuleb,” rääkis Pihel, kelle sõnul ei olnud kuni eilseni ainsatki signaali, et asjad on kehvasti. “Huvitav, kui kaua oleks veel lastud ilma järelepärimiseta inimestel õndsas teadmatuses tühja tööd teha?” küsis ta.

“Kõige muserdavam on see, et kui mul siin tulevad järjest järgmised teavitusõhtud inimestele Muhus, Tagaverel ja Valjalas. Mida ma nendele siis nüüd luban? Kas ma saan lubada, et inimesed saavad mingil hetkel kaabli või ei saa või millal nad saavad?” oli Pihel murelik.

“Saame aru, et maakondade esindajad on ära teinud juba suure eeltöö, aga tegemist ei ole nendelt vaiba jalge alt äratõmbamisega,” kinnitas nõunik Ojamaa. “Riigi huvi on endiselt pakkuda inimestele sama teenust, lihtsalt see investeering saaks kiiremini valmis. Nagu minister juba mainis, siis konkursi võitja peab jätkama piirkondlike meeskondadega koostööd ning rajama ühendused võimalusel ka vastavalt kaardistustele,” lisas ta.

Ain Lember, Mehis Tulk