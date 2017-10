Saare turismitegijad püüdsid poolakaid

Saaremaa turismiettevõtjad on aastast aastasse käinud nii Soome, Läti, Leedu kui ka Saksa messidel, Tallinnast rääkimata. Läinud nädalalõpul võeti aga ette täiesti uus sihtturg – Poolamaa.



Et eelmisel aastal kasvas Saaremaal ööbinud poolakate arv MTÜ Visit Saaremaa tegevjuhi Ergo Oolupi andmeil võrreldes üle-eelmise aastaga peaaegu 100 protsenti, otsustatigi üheskoos poolakaid püüdma minna, et nad edaspidi veelgi rohkem tee just siia leiaksid.

Oolupi hinnangul tundub, et Euroopa keerulistest poliitilistest oludest ja terrorismiohust tulenevalt on poolakad hakanud järjest enam Kesk-Euroopa asemel hoopis põhja poole reisima. “Arvestades, et Poola rahvastiku arv on kuus korda suurem kui kogu Baltikumi oma, tundub see turg Saaremaa turismiettevõtjatele ahvatlev,” nentis ta.

Räägivad ainult poola keelt



Seega asutigi läinud neljapäeva hommikul Saaremaalt Varssavi poole teele. Rahvusvaheline turismimess World Travel Show 2017 kestis kuni pühapäevani Kesk- ja Ida-Euroopa ühes suuremas messikeskuses Ptak Warsaw Expo.

Kohapeal selgus Visit Saaremaa turismispetsialisti Kati Ausi sõnutsi, et poolakad ei räägi eriti ühtki teist keelt peale oma emakeele. “Isegi noored ei oska inglise keelt,” imestas ta. “Õnneks oli meil kaasas üldiseid Eesti trükiseid poola keeles ning tõeliste reisihuvilistega suhtlesime inglise ja vene keeles.”

Kuna saarlased olid Varssavis Eestist ainukesed messil osalejad, tuli neil vastuseid anda ka terve Eesti kohta. Aus tõdes, et kui Eestit teadsid pea kõik messiboksi külastajad, siis Saaremaa asukohta tuli uudistajaile kaardi pealt näidata. “Kuid oli ka inimesi, kel lõi Saaremaa nime nähes silm särama, et “Oi, me just suvel käisime Saaremaal!”,” tunnistas Kati Aus.

Tahaks karavaniga otse Lätist



Ta tõi välja, et üks tore paar oligi otsustanud aastavahetuseks Saaremaale sõita ja nüüd sai neile juba täpsemalt rääkida, mida meil siin õigupoolest teha on. “Saarlaste messiboksi taustapilt talisuplejatest lossi taustal tõi taas naeratuse näole paljudele, kes pildile pilgu heitsid,” tähendas Aus, viidates Saarte Hääle ajakirjaniku Raul Vinni lustakale fotole aastast 2010, mil sellest turismiasjaliste promopilt sai. “Üks proua küsis pilti vaadates, kas meil õpetatakse, kuidas talisuplusega tegeleda,” naeris Aus.

Messikülastaja peamine huvi oli Eesti ja Saaremaa külastamine karavanautoga, lisaks tunti huvi, kas Lätist saab otse laevaga Saaremaale. Messikülastajatele pakkusid saarlased maitsta erinevaid Seltskonna juustuampse Saaremaa Piimatööstuse toodangust, mis poolakatele Ausi kinnitusel väga maitsesid. Nagu saarlastel välismesse külastades tavaks on saanud, sai ka Varssavis viidud Eesti suursaatkonda Saaremaad tutvustavaid trükiseid.

Turismispetsialisti sõnul oli mess tõeliselt suur: üks hall oli turismisektori päralt, kus ennast tutvustas ligi 400 turismipiirkonda, kahes hallis sai uudistada karavane ja karavan­autosid, lisaks oli üks hall jahtide ja mereteema jaoks. Täpsemad arvud on veel selgumas, kuid oodati üle 30 000 külastaja.

Käisid sõbralikult koos



Varssavisse messile mineku korraldas MTÜ Visit Saaremaa, kuid esindatud olid Saaremaa boksis ka Arensburgi Reisid, Jurna turismitalu ja hotell Saaremaa Thalasso Spa.

Teine suurem kohalik suurem turismiorganisatsioon SA Saaremaa Turism, mille alla ka mainitud kolm turismifirmat kuuluvad, messil eraldi organisatsioonina väljas ei olnud. “Nii ta oli, käisime väiksema seltskonnaga ja esimest korda. Vaatasime, mis Poolas toimub ja kas tasub üldse üritada,” ütles SA Saaremaa Turism nõukogu esimees ja Arensburgi Reiside juhatuse liige Margus Mölder.

Temale jäi tunne, et ilmselt tasub ka edaspidi sama teekond ette võtta. “Poola on väga suur maa, mastaabid on suured, meist nad kaugel ei asu ja kultuuriliselt on nad ka lähedased – võib proovida küll,” leidis Mölder.

Kas järgmine kord minnakse siiski eraldi Saaremaa Turismi alt või koos Visit Saaremaaga, nagu sel korral, Mölder veel öelda ei osanud. “Raske öelda, eks peab natuke mõtlema ja vaatama, kuidas rahalised vahendid võimaldavad ja inimeste soovid on,” nentis ta.

Tänavuse messiga oli Margus Mölderi sõnul selline lugu, et mullu Berliinis olles tulid poolakad saarlastele ise pakkuma, et nad võiks sedakorda Varssavisse tulla. “Niimoodi ta läkski. N-ö kutse peale käisimegi sel aastal,” märkis ta.