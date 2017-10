Saaremaa toidutootjad viivad oma parimad palad pealinna messile

Tänasest algab taas traditsiooniline Tallinna toidumess, mida ka Saaremaa toidutootjad enda jaoks kahtlemata oluliseks peavad.



Messil on kohal ka Pärnumaal asuv kalakasvatajate ühistu Ecofarm, mille üks juht on Saaremaa mees Henry Ots (fotol). Nendegi toodetelt leiab Saaremaa ehtsa toote märgi, kuna kasutatav kala kasvatatakse Saaremaal Pihtlas asuvas Ösel Harvest OÜ-s. Otsa kinnitusel on nad messiks valmis ja suunduvad oma toodanguga pealinna juba teist korda.

Lähevad üllatama



Eelmise aasta tagasiside oli tema sõnutsi lihtsalt väga positiivne ja mess on hea koht, kus tutvustada oma tooteid ja kohtuda klientide-koostööpartneritega.

“Oleme seal väljas oma parima toiduaine tiitli võitnud tootega forellifilee Saaremaa soolavöiga ja kaasas on valik meie teisi tooteid, pluss uued tooted-pakendid, mida esitleme ja mis hiljem jõuavad juba poelettidele,” kõneles Henry Ots. “Üllatame eestlasi jätkuvalt oma stiili ja lõbusate kaladega!”

Messilt saadud tagasiside ongi Otsa sõnul põhiline. “Kuna inimesed käivad seal ja me anname degusteerimiseks ka oma tooteid, on vahetu tagasiside kõige parem, mis julgustab edasi liikuma,” kinnitas ta. Otsa sõnutsi on nad ka seekord toiduliiduga koos ühises stendis nagu eelmiselgi aastal.

Viivad jõuluhõngu



Samuti on messil oma toodetega esindatud Karja pagari­äri. Selle turundusjuht Mari Arnover tõdes, et nemad lähevad messile ennekõike kontakte hankima. Karja pagariäri jaoks on Tallinna toidumessil osalemine juba pikaajaline traditsioon.

Tänavu esitlevad nad oma uusi jõulutooteid ning uudistootena ka koos GOSPA peakoka Alar Aksaluga väljatöötatud peedileiba, mis on ainulaadse kujuga – kolmnurkne.

Lisaks on Karja Pagar endaga messile kaasa võtnud Evelin Ilvese, kes räägib Saaremaal toodetava Kihnu kartulipeenleiva sünnist.

Sel aastal osaleb toidumessi jõulutoodete konkursil Karja tume jõululeib pähklite ja kuivatatud puuviljadega. Jõulutoodetest tutvustavad saarlased aga veel tumedat ja heledat jõululeiba, milles heldelt kuivatatud puuvilju, sarapuupähkleid ja kõrvitsaseemneid, heledas lisaks rukkijahule ka suts nisujahu. Samuti on neil kaasas ehtsa võiga piparkoogitainast ja piparkooke, mis valminud saare pagaritel käsitööna.

Messi eksponentide seas on sedakorda ka Ranna Villa OÜ, Saaremaa Delifood OÜ, Saaremaa Piimatööstus ja Saaremaa talupidajate liit.