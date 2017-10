Valla ja politsei võimetus viis majaelanikud omakohtuni

Katsed leida lahendus majanaabri korterist tuleva kohutava haisu ja kogutud kola probleemile viis Valjala Pihlaka tn 7 elanikud omakohtuni ja tülika tegelase ukse kinnilöömiseni.

Valjala vallavanem Aare Martinson (pildil) möönis, et kellelgi ei ole õigust naabri ust omaalgatuslikult kinni lüüa, aga ta saab ka inimeste meeleheitest aru.

“Inimesed on ka vallavalitsusse helistanud ja oleme öelnud, et seda nad teha ei tohi,” märkis ta, lisades, et konstaabel Hillar Peegel on ka korduvalt probleemile lahenduste otsimise juures olnud.

“Aga sellist ukse kinnilöömist taunime me päris kindlasti, kuid ilmselt seda tehakse nii ja naa. Teinekord on sellest ka abi, aga seda ei tohi kuidagi heaks kiita. Aga antud juhul ma väga head lahendust ei teagi,” rääkis vallavanem.

Plaani ei ole

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi (pildil) ütles, et politsei on juhtunuga kursis ning hetkel konkreetset plaani, kuidas olukorda lahendada, ei ole.

“Põhiline vastutus avaliku korra, sealhulgas haisu levimise osas on korteriomanikul ja nii vald kui ka politsei saavad korrakaitseliste järelevalveorganitena korteri omanikku survestada,” märkis ta, lisades, et seni ühtegi ettekirjutust tehtud ei ole.

“Teeme probleemi lahendamise osas Valjala vallaga tihedat koostööd, et korteriomanikule tema kohustusi selgitada. Korteriukse kinnilöömine ei ole kindlasti parim lahendus, kuna probleem on jätkuv. Loodetavasti õnnestub valla abiga olukorrale kõigile sobiv lahendus leida,” kõneles Juhandi.

Vanaduspensionil olev Arkadi Novikov elab oma tütre elukaaslasele kuuluvas korteris, eirates kõiki ühiselu reegleid. Ta on oma käitumisega juba pikalt meelehärmi tekitanud ning majaelanikud, vallavalitsus ja korrakaitse esindajad on probleemiga korduvalt tegelenud, kuid tulemusteta.

Septembri lõpus ületas mees oma tegevusega igasuguse taluvuspiiri. Viimases hädas löödi Novikovi koduuks korteri omanikult saadud loal vineerplaatidega kinni. Majavanem Karmen Jõeäär Saarte Häälele teemat kommenteerida ei soovinud.

Juttu ei kuula

“Sellele mehele asjade igatepidi selgitamised ei mõju ja jutt on talle nagu hane selga vesi,” ütles Aare Martinson. “Siis, kui Novikov mõne kriminaalse asjaga hakkama saab, on ta politsei huviorbiidis pisut rohkem ja siin on meil koostöö olemas. Samas on ta vahel Valjalas, siis kaob jälle mitmeks kuuks teadmata suunas.”

Vallavanema hinnangul on ka igal korteriomanikul õigus normaalsele elukeskkonnale, mida sellise naabri puhul paraku ei ole. Hetkel on tegu vastastikuse vägikaika vedamisega, kus ühed tahavad normaalselt elada, aga teise käitumine ei luba.

“See inimeste samm ongi tehtud olukorras, kus väljapääsu pole,” tõdes Aare Martinson. “Valla käed on siin ka lühikesed, sest korralekutsumise kõrval ei saa me inimest välja tõsta ega tema korteriust kinni panna.”

Valjala sotsiaalnõunik Kairi Nuut ütles, et üldiselt liigub Arkadi Novikov ikka seal, kus tahab, ja enamasti on mees Kuressaares. “Tegeleme temaga siis, kui ta tuleb kabineti uksest sisse ja tal on mingi mure,” rääkis ta. “Oleme käinud kohapeal olukorraga aeg-ajalt tutvumas ja eks ta kogub kõike. Ega me suurt sinna sekkuda ei saa, kuigi ühiselu reegleid tuleb kõigil täita. Kui läheb tuliseks, laseb ta jalga ja ega me teagi, kus ta tavaliselt toimetab.”

Ideedega mees

Vallavalitsuses Arkadi Novikov toetust küsimas ei käi ja Kairi Nuudi sõnul on tal tavaliselt muud mured, kas siis mõni äri­idee või tahab ta helistada. Vahel kurdab mees, et hoopis naabrid on tema jaoks tülikad. “Politseid ei ole olnud vajadust kutsuda, aga kui teisipäeviti on konstaabel olemas, siis käime koos vahel ka vaatamas, kuidas tal läheb,” rääkis Nuut.

Aare Martinsoni sõnul on nii Arkadi Novikovi kui ka majaelanike poolt olnud viimasel ajal vaikus ja signaale ei ole tulnud ei ühelt ega teiselt poolt. “Korteri omanik elab Tallinnas ja tema peab siin korra majja lööma ning tema poole on ka pöördutud,” märkis vallavanem.

Järgmise sammuna esitabki vallavalitsus korteri omanikule ettekirjutuse probleem etteantud ajaks lahendada. Selle mittetäitmisel tuleb vallavalitsusel kaaluda asendussunniraha rakendamise võimalust.