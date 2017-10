Alar Aksalu hankis tippseltskonnast kogemusi

GOSPA peakokk Alar Aksalu ei pääsenud küll Stockholmis peetud maineka kokandusvõistluse San Pellegrino Young Chef 2018 poolfinaalist edasi, kuid hindas võistluse õnnestunuks.



Skandinaavia kokkadega rinda pistnud Aksalu pakkus kohakala ja vetika-mosaiikrulli. Taldrikul oli ka jõevähi- või Béarnaise´i kaste, tillimajonees, marineeritud tillivarred, heinasuitsu-munakollane, rannataimed, põdrasamblik punase kapsa mahlas ja karamell-lillkapsa-sibulajäätis.

Aksalu sõnul sai ta õnnestumiseks lugeda juba seda, et vaid kümnest kokast viis tulid toime etteantud ajalimiidi raames. Nende hulgas ka tema. “Tase oli väga kõva,” kinnitas ta ja lisas, et taoliste tippudega ühele joonele jõuda just ülemäära tihti ei õnnestu.

Alar Aksalu on tegus ka kodusel rindel. Täna kell 13 esitleb ta koos Karja Pagariga uut leiba Tallinnas toidumessil. Lähitulevikus peaks leib jõudma ka poelettidele.