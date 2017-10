Audit leidis Tallinna tänaval kitsaskohti

Tallinna tänava uuendamise auditis, mille tellis Kuressaare linnavalitsus, tõdetakse, et väga hästi tehtud ehitustööde kõrval oleks tellija võinud liikluskorralduse pilti veidi laiemalt vaadata.

“Audiitorid oleksid meeleldi näinud, et oleks vaadatud veelgi “laiemat pilti”, sest tegemist on kuurortlinnaga, kus suvisel ajal on palju liiklejaid,” tõdetakse auditis. Lisaks selgitatakse, et võõraste jaoks ei ole liiklusruum tuttav ning seetõttu ei ole hea, kui esineb riskikohti. Samuti ei pruugi liikluskorraldus olla üheselt mõistetav. Tallinna tänava liikluskorraldus on pälvinud palju pahameeleavaldusi eelkõige ohtrate stoppmärkide pärast, mida leiab pea igal ristmikul.

Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles, et auditis on konkreetsed riskikohad ka välja toodud, kuid neid tutvustatakse eraldi spetsiaalselt selleks tehtaval esitlusel. Millal see toimub, ei ole veel kindel.