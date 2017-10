JUHTKIRI: Märki eirates

Liiklusmärkide tähendus peaks olema ühtviisi mõistetav kõigile liiklejatele. Paraku see alati nii ei ole. Ning vahel on märgid paigaldatud lausa nõnda, et ei tundugi olevat muud võimalust, kui neid eirata.

Saaki Nasval asuvasse Ösel Fishi viivate kalurite mure on mõistetav: kui kohalike elanike soovil paigaldatud peatumis- ja parkimiskeelu märgi järgi talitada, tuleks mitmekümnekiloseid kalakaste hea tükk maad käe otsas tassida. Või siis kalakastid liikuvast autost välja lükata. Jaburad variandid mõlemad.

Tobeda olukorra lahendaks see, kui liiklusmärgile lisataks selgitus mõjuala ulatuse kohta. Alati ei pruugi ju igaüks aru saada, on`s tegu tee või hoopis hoovialaga.

Kui seadus nõuab, et liiklusmärkidest kinni peetaks, olgu märkide paigaldamine õigustatud ja märgid ise ühtviisi arusaadavad kõigile.