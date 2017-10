Nasva kalamehed on nördinud. Kalurid, kes viivad oma saagi Nasval asuvasse Ösel Fishi, seisavad silmitsi parkimis- ja peatumiskeeldu tähistava liiklusmärgiga, mille mõjuala on enamikule ebaselge.



“Praegusel ajal käin siin umbes üle päeva kala toomas ja märgi järgi ei tohiks siin ukse ees üldse peatuda, et oma kala üle anda,” rääkis Nasva kalamees Rein Niit. Tema kastid kaaluvad harilikult 40 kilo ligi ning neid mitukümmend meetrit käe otsas tassida ei ole eakale kalurile jõukohane. “Aga on ka neid, kellel on 50-kiloseid ja raskemaidki,” märkis Niit. Ta lisas, et kõik kohalikud kalamehed peavad märki jaburaks ja jätavad selle tähelepanuta. “Ma toon oma kala siia ära ja sõidan minema, keda see segab, kui mu auto siin 10 minutit seisab? See on kellegi jonn lihtsalt, et need seisvad autod siin kellelegi ette jäävad – ma pole isegi tee peal ees oma autoga,” oli Niit nördinud.

Kutseline kalur Tambet Oll leiab samuti, et olukord on jabur, ent valda pöördumise peale öeldud, et tegemist on Nasva elanike sooviga. Märgid pandi üles ilma mõjuala selgituseta ja see tekitab Olli sõnul parasjagu segadust, sest paigaldamisel ei ole järgitud liiklusseadust, mis puudutab märkide mõjuala.

“Praegu saab märgi järgi kala õigesse kohta toimetatud kas siis nii, et paned auto eemale ja tarid käe otsas või lükkad peatumiskeelust kinni pidades lihtsalt liikuvast sõidukist välja,” rääkis Oll, kelle sõnul ei ole kuidagi võimalik eristada, kust lõpeb tee ja algab hoov. Talle jääb ka arusaamatuks, miks märk üldse paigaldati, kui kellegi jaoks ei ole selle tähendus selge ning kala üleandmiseks peatutakse ikka seal, kus alati.

Ösel Fishi juhatuse liikme Raul Paabu sõnul toovad maja eest sisse oma saagi kalamehed, kes ei ole enam noored mehed. “Kuidas nad siis veavad neid keskmiselt 40-kiloseid kaste parklast meile ukse juurde?” arutles Paabu. Päevas käib tema sõnul Ösel Fishi kala toomas suvel ligi 40 kalameest, talviti enamasti vähem. Siiski ei ole kalameeste koorem kerge ja käe otsas seda tassida ei ole Paabu sõnul mõeldav.

Ta lisas, et mõistab igati soovi panna peatumis- ja parkimiskeelu märk teisele poole teed, ent nii nagu märgid praegu paigaldatud on, rikuvad reegleid kõik, kes maja ees seisavad või peatuvad. “Märgipanijad ütlesid, et parkida ei tohi tervel sellel alal ja keegi ei ole muud midagi selgitanud, et see ei kehti näiteks meie hoovialale,” ütles Raul Paabu. Ta nentis, et teisele poole teed paigaldatavatest märkidest oli küll juttu, aga kokkuleppe kohaselt pidi ühele poole teed tulema peatumis- ja teisele poole parkimiskeeld.

Lääne-Saare Halduse juht Margus Männik ütles, et märgid said paigaldatud kohalike inimeste soovil, kes kurtsid, et jalakäijatele on seal liikumine ohtlik, kuna pidevalt tekivad ummikud ja jalakäijaile ei ole ka kõnniteed. Märk tema sõnul hoovialale siiski ei kehti: “See on nende hoov ja nende kinnistu. Oma kinnistul võib inimene teha, mis heaks arvab, hoolimata sellest, kas tee peal on märgid või ei. Ilmselt on siin tegemist möödarääkimisega, sest kui asi oli arutusel, mõtlesin, et teine mõtleb samamoodi.”

Männik lisas, et kunagi pole juttu olnud kahesugustest märkidest. “Olen mõnel korral sealt mööda sõitnud. Autod seisavad ning ma pole kuulnud, et see oleks probleem olnud. Visuaalsel vaatlusel võib küll jääda teine mulje, kuid sellest hoolimata ei tähenda see, et kui hoovil aeda pole, ei oleks tegemist eravaldusega,” selgitas Männik.

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi ütles, et pole ise küll olukorda kaemas käinud, kuid on probleemist teadlik. Ta selgitas, et valla teedele paigaldatavate liiklusmärkidega tegeleb vald ja liikluskorraldust saab teha tee valdaja. “Kui muidugi aru ei saa, kus on tee ja kus on õu, siis on kõik tee,” sõnas Juhandi. “See peab ikka selge olema, mida see märk tähendab, ning kui see on ebaselge, tuleb pöörduda valda ja seal asjad ära klaarida. Kui vaadata asja politseiniku seisukohalt ning keegi tuleks minu käest küsima, kas see märgi all seisev auto rikub reegleid, siis pean ma välja uurima, mida see märgi paigaldaja on sellega silmas pidanud,” lisas ta.