KÜLA LOOD: Soela sadam tahab kalarestorani ehitada

Soela sadama selts on võtnud nõuks ehitada sadamasse korraliku kalarestorani, sest iga õige merevärava juurde kuulub üks head kõhutäit pakkuv söögikoht.



“Meil on juba ka eskiisplaan, kuidas seda klaasist ehitada, et merevaated oleksid ilusad,” rääkis Margus Pajuste sadama territooriumile plaanitavast restoranist. Restorani projekteerib arhitekt Vahur Sova, kelle jooniste järgi on püsitatud sadamahoone ja taamal asuvad pangajuht Erkki Raasukese rendisuvilad.

Ehkki kalarestoran on Soela sadama rahvale praegu pigem unistus ja selle avamisest on veel ennatlik rääkida, võiks restoran Pajuste sõnul olla parasjagu nii suur, et seal mahuks pidama nii juubelisünnipäevi kui ka pulmapidusid. “Tahaksime, et see oleks väga hea kokaga sadamarestoran, kus nädala keskel saab ka pitsat süüa, aga nädalalõpus ikka mõnusat kalatoitu, mis on hästi tehtud,” rääkis Pajuste. “Kus saab mõnusasti aega veeta ja vaadata merele, kuidas hiidlased oma purjekatega siiapoole sõidavad. Hiidlastel on purjekate kultuur hästi arenenud, kui nad ikka purjekatega välja tulevad, siis on meri nende purjedest valge.”

Pajuste tunnistas, et just Hiiumaa sadamate toredad söögikohad on Soela seltsi liikmete restoraniehitamise unistusele aluse pannud. Soela paadiomanike hulgas on tavaks saanud nädalalõputi Hiiumaal Orjaku sadamas söömas käia, sest seal pakutakse väga maitsvaid toite. “Käiakse siit võttes ka kaugeimas naabersaare sadamas Roograhul, kus on väga kuulus pitsa, mida tullakse ostma tervelt Hiiumaalt,” rääkis Margus Pajuste. Sooja toitu pakutakse ka Sõru sadamas.

“Igas korralikus sadamas on kaks asja, mis peavad olema ja mida meil veel ei ole,” märkis Pajuste. Seetõttu seisab Soela sadama investeeringutelehel lisaks restoranile ka paadikuuri ning samasse duširuumide ja soovitavalt sauna ehitus. Praegu on sadamahoones vaid tualett ja kraanikauss, kus saab käsi pesta.