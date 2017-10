KÜLA LOOD: Soela sadamaselts loodab ka suurvallas edukalt hakkama saada

Leisi valla tegusamate seltside hulka kuuluv MTÜ Soela Sadama Selts näeb oma tegevuse edukat jätkumist ka Saaremaa ühendvallas.



“Kui Leisi vallaga tegime koostööd ja saime neilt palju toetust ja abi, siis samasugust suhtumist loodame suure valla poolt,” ütles 2008. aasta sügisel asutatud MTÜ Soela Sadama Selts juhatuse liige Margus Pajuste.

Kui seni käis kõikvõimaliku info jagamine paljuski vallavalitsuse kaudu, siis suure valla tingimustes muutub Pajuste hinnangul piirkonna info valdajatena ja jagajatena väga oluliseks kogukonna ja seltside osatähtsus.

Sadama selts, mis Soela merevärava arendamise kõrval tegutseb samaaegselt ka külaseltsina, on piirkonna elanike ühendajana andnud silmapaistva panuse. Lisaks merel käimisele ja kalapüügile kohtutakse ka lihtsalt suhtlemiseks ja peetakse koos ühiseid tähtpäevi.

Sadam ja sadamaselts on sillaks piirkonna uute asukate ja kohaliku kogukonna vahel. Seltsi liikmete arv on üheksa aastaga kasvanud 13 asutajaliikmest nüüdseks enam kui poolesajani. Just sadamaselts on andnud paljudele võimaluse sulanduda valutult kohalikku seltsiellu, saada tuttavaks ja alustada kohalikega läbikäimist, rääkis Pajuste.

“Kui neil on ka keeleprobleeme, siis on meil siin noori inimesi, kes räägivad väga ladusalt võõrkeeli ja aitavad neil end sisse seada,” lisas ta.

Uusasukad omalt poolt on seltsile kiire omaksvõtmise eest tänusõnu lausunud ja tunnustust väljendanud. Huvi Soelas ja teistes Pammana poolsaare külades kinnisvara soetada on kasvanud. “Palju küsitakse, kas siin on vaba kohta, ja käiakse vaatamas ning toimuvad ka mõned tehingud,” sõnas Pajuste. Veel oktoobri keskel peetud Leisi vallavolikogu viimasel istungil kehtestati Soelaranna ja Pärna kinnistu detailplaneering, mille raames peaks sadama naabrusse lähitulevikus kerkima paar maja. “Eks siin otsitakse veel kohti ja kui maaomanikega kaubale saadakse, siis on veel tulijaid,” rääkis sadamaseltsi juht.

Kindlasti on huvi piirkonna vastu tõstnud sadama märgatav areng, millele omakorda sekundeerib piirkonna tore loodus. Ent ehitustegevust võib märgata ka mujal Pammana poolsaarel, ehitavad nii kohalikud noored kui ka suvitajad. “Ei saa öelda, et see oleks ehitusbuum, aga küla väljasuremise pärast me ka ei muretse,” lausus Margus Pajuste, kelle sõnul on seltsi põhiline missioon, et küla elaks ning siin oleks huvitav ja mõnus elada.