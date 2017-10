LUGUSID ETTEVÕTLUSSAARELT: Vastutuult

“See on täiesti teistsugune!” “See on unikaalne.” “Baarmenidele see kindlasti meeldib – nad saavad teha ainulaadseid kokteile.” Tagasiside meie viimaste nädalate džinni-reisidelt Berliini, Moskvasse, Helsingisse ja Riiga on olnud igati julgustav,” kirjutab uussaarlasest ettevõtja ja vabakutseline ajakirjanik Tarmo Virki. “Samas, mis siin ikka ilustada, kõik ei ole läinud plaanide kohaselt. Näiteks selle aasta suursündmus, jookide tootjaid koondav mess Berliinis.”



Mess sai kalendrisse kirjutatud juba eelmisel aastal, kui esimese külastuse tulemusena leidsime sealt lisaks sadadele konkurentidele ka meie tulevase pudelitootja ja kontakti, kelle kaudu jõudsime nüüdse tootmispartnerini.

Eelmise korra positiivne kogemus eredalt meeles, oli selge, et läheme taas sakslastele külla. Mõeldud, tehtud! Paari kuu eest ostsime mõistliku hinnaga lennud ühest allahindluskampaaniast. Sest alustav ettevõte peab ju finantse osavalt planeerima. Ning kuna messipiletid sai eelmisel aastal hangitud ukselt, oli ka seekord plaan sarnane. Kuu aega enne messi kirjakasti potsatanud teade, et mess on välja müüdud ja mingisuguseid pileteid enam ei ole, oli paras šokk kogu meeskonnale.

Mahavisatud raha?



Teadmine, et “esimest aastat tehakse üritust teistmoodi”, ei pakkunud meile eriti lohutust. Mis me teeme? Kas me üldse lähme? Kolmeks päevaks messile, millele me ei pääse? On sellel mingi mõte? Hunnik raha maha visatud. Postitasime sotsiaalmeediasse, et ostame pileteid. Helistasime korraldajatele. Saatsime kirju. Null, null ja null. Keegi ei osanud meid aidata.

Peagi ilmnes, et meiesuguseid on veel palju. Vaikselt hakkasid suuremad tormipilved hajuma. Põnevaimad seminarid toimusid juba eelmisel aastal väljaspool messiala. Samuti sai suurettevõte, kes messi korraldas, ka ise aru, et oli käki kokku keeranud, ning hakkas korraldama väiksemaid seminare ja üritusi üle kogu linna.

Aga kas selle pärast tasub sõita? Helendava ekraani valguses kesk ööd tundusid lisaüritused kui lohutusauhind “päris asja” kõrval. Ning kolme päevaga saab kodus ju päris palju tehtud. Kaalusime pikalt, kuid otsustasime siiski sõita. Ja õigesti tegime. Sest kolm reisipäeva osutusid üle ootuste produktiivseteks. Leidsime huvitavaid kontakte, kelle kaudu oma džinn Saksa turule viia, kohtusime olemasolevate koostööpartneritega, leidsime uusi retsepte ning saime vaadata sügavamale oma tööstusesse. Rääkimata sellest, et tegime kolmekesi ära hunniku varasemate nädalate jooksul kuhjunud töid. Lõpp hea, kõik hea!

Seiklused leiavad meid ise



Meile meeldib mõelda, et meil ettevõtjatena on seikluslik loomus. Umbes nagu Lahhentagge mõisa viinaköögis sündinud legendaarsel maadeavastajal Bellingshausenil. Ent mitte sellepärast ei otsi me seiklusi. Tundub, et ettevõtjateel leiavad seiklused meid ise üles. Mis see väike vastutuul ära ei ole?

Viimased nädalad oleme tegelenud ühe džinnipudeli saatmisega Hongkongi. Kui keeruline see ikka võib olla, eks? Lähed postkontorisse või mõne logistikafirma juurde, pakid eelnevalt või kohapeal paki ära ning paned posti – võiks ju mõelda. Ha-haa! Eksid, mu noor sõber.

Joogitööstus elab erinevatest konkurssidest – pudelitele kleebitavad märgised või koduleheküljel ülesloetavad auhinnad on temaatika, mida paljud alkoholitootjad oma toodete müümiseks kasutavad. Ühe sellise konkursi pärast saadame ka meie seda pudelit. Lugu on iseenesest lihtne: globaalsed firmad toimetaksid pudeli kohale, kui meil oleks Euroopa Liidu nõuetele vastav luba. Ainult et Eesti seadusandlus ei ole veel kohandatud nendele lubadele ning meie riigis keegi sellist luba välja ei anna.

Oleme lahendusena otsinud sõpru ja tuttavaid, kes sinnapoole lendaksid ja selle ühe pudeli ära viiksid. Muidu võiks ju käega lüüa, aga konkursi osalustasu on juba makstud. Õnneks on lahendus seda lugu kirjutades silmapiiril ning üks usin logistikafirma saab endale ilmselt eluaegse kliendi. Eks järgmiste konkurssidega ole lihtsam, kuid esimesel korral eeldab lahenduse leidmine üleliigset aja- ja energiakulu. Vähemalt meeskonna jaoks, kus puudub vilunud ja rahvusvahelise töökogemusega logistik.

Väikesed rõõmud ja väiksed mured. Emotsioonide virvarr. Nii me elame. Vahest on paslik meie kaks seiklust võtta kokku kahe mõttevahetusega ühest täiesti tavalisest tööpäevast sellel nädalal. Teemal, mis meie jaoks praegu väga päevakajaline ja mille ehk varsti ka lugejateni toome.

“Nii vägev, et Saaremaal tehakse midagi sellist,” tõdes esmaspäeval üks Riia baarimaailma juhtivaid tegelasi, kes soovis veel sellel nädalal Lahhentagge Lätti jõudmise avaürituse korraldada.

“Peaks ikka olema ettevaatlikum ja mitte nii kaugele vaatama nagu teie,” lisas sellele esmaspäeva õhtul Eesti investor, kes kaalus põhjalikult Lahhentaggesse investeerimist.