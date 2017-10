Luksusjaht tegi edukate TOP-is vägeva hüppe

Edukate metallitööstusettevõtete edetabelis on läinud aasta andmete põhjal teinud üüratu hüppe Roomassaares tegutsev Luksusjaht AS.



Kui aasta varem oli nende päralt Äripäeva koostatud edetabelis 114. koht, siis tänavu on luksuslike jahtide tootja hüpanud koguni 2. kohale. Sven Lennart Alpståli juhitud ja sajaprotsendiliselt temale kuuluva tööstuse käive oli 2016. aastal 13,2 miljonit eurot, kasum aga ligi 1,7 miljonit eurot.

Ettevõtte värske majandusaasta aruanne toob muu hulgas välja, et 2016. aastal alustas Luksusjaht lahtise kaatri Delta 33 baasil uue mudeli Delta 33 CE arendust. Töötati välja ka uut tüüpi RIB-paat Dahl 25 ning alustati lahtise kaatri Delta 54 Open projekteerimist ja vormide valmistamist.

Läinud aastal müüdi ühtekokku 21 kaatrit ja 12 jahti. Luksusjahi emaettevõtte põhikliendid olid Arcona Yacht AB ja Galärbryggans Försäljnings AB. Kogu kontserni müügitulu oli seejuures 13,2 miljonit eurot, aasta varem oli see 8,5 miljonit. Töötajate keskmine arv kogu kontsernis oli mullu 105.

Selle aasta eesmärkide seas oli nt luksusjahi Delta 54 Open arendustöö lõpule viimine ja prototüübi valmimine, samuti Delta 33 CE arendustöö lõpetamine ja seeriatootmise käivitamine.

Edukate metallitööstuste edetabelist leiab teisigi Saaremaal tegutsevaid sama valdkonna tegijaid. 18. kohale on platseerunud Nasval laevaehitaja Baltic Workboats. Margus Vanaseljale ja Märten Vaikmaale kuuluva laevatööstuse käive oli läinud aastal ligi 27 miljonit eurot, kasum aga 3,3 miljonit eurot. Aasta varem olid nemad tabelis 23. kohal, seega on neilgi ette näidata väike tõus.

Edukamate edetabelisse on jõudnud ka Sporrong Eesti OÜ, mille leiab 81. kohalt. Ehkki koht pole ülearu kõrge, käib nendegi käsi väga hästi. Eelmise aasta tabelist neid seejuures ei leiagi. Käive oli tööstusel mullu 5 miljonit eurot ja kasum üle 59 000 euro.