Ruubi Kodu ümbruskonnas elavad ja töötavad kuressaarlased on teadmatuses ja veidi ka hirmul, et esimesed kümme senist Sõmera Ko­du asukat peatselt linna nen­de naabrusse kolitakse.



Ruubi Kodust üle tee asuva meestejuuksla töötajad on teadmatuses. “Meie saime sellest teada naabritelt. Ausalt öeldes oleme küll natuke hirmul, sest teadmatus on ju suur – me ei tea, missuguse vaimse tervisega need inimesed on, kes neil silma peal hoiab ning mis üldse saab,” ütles juuksurisalongi pidav Ulvi Väli.

“Nad on siiski natuke teistmoodi inimesed ja võivad äkki olla ettearvamatud, ehk tuleb mõni siia juuksurisalongi niisama istuma – mis ma siis peale hakkan temaga? Neil oli Sõmeral ikka oma keskkond, kus sai jalutada ja inimesed olid juba harjunud nendega. Ei kujuta ette, mis neil siin linnas nii väga teha on,” lisas ta.

Meestejuuksla klienditeenindajad olid sunnitud nentima, et teadmatus tekitab praegu küll hirmu, aga teha ei ole enam midagi, sest maja on ostetud ja protsess käima lükatud.

Ruubi Kodu läheduses elav vanahärra, kes soovis jääda anonüümseks, sõnas, et tema ei oska asjast enne midagi arvata, kui elanikud kohal. “Praegu on vara öelda, mis sellest arvata. Kindlasti on nende seas ka niisuguseid inimesi, kes on igati tublid ja saavad endaga hakkama, käivad tööl ja toimetavad ringi. Kiita ega laita seda praegu ei oska,” lausus ta.

Sõmera Kodu juhataja Helle Kahm ütles eilses Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et nii mõnigi neist inimestest on Kuressaare sissekirjutusega ja ongi enne Sõmerale kolimist linnas elanud. Ta lisas, et Kuressaarde asujaid on õpetatud linnainimeste ehk vastuvõtjatega suhtlema ning kuigi ollakse ootusärevuses, hirmutab neid tekkinud arusaam, et nad ei ole kuskil oodatud.

“Julgen kinnitada, et kui meie inimesed linna tulevad, ei saa keegi tänavapildis aru, et inimene on mõni aeg Sõmeral hooldekandeteenusel olnud. Nad ei eristu linnapildis vähimalgi moel ja on igati toimetulevad inimesed, kellele sooviks ainult tuult tiibadesse,” rääkis Kahm, mööndes, et kuigi paljud peavad tehtavat muudatust õigeks ja normaalseks, on inimeste tunded selle suhtes erinevad.

“Erihoolekande areng on sinnapoole, et institutsioonist minnakse välja ja teenus ei ole enam töötaja-, vaid inimesekeskne. Ruubi Kodu on väga hubane ja seal käies tekkis positiivne elevus, millest elanikud saavad ka rõõmu tunda. Kõik saavad oma toa ning elavad kaasaegsel moel,” rääki Helle Kahm.

Naabridki tundusid tema sõnul väga sümpaatsed ja avatud suhtumisega. Kahmi kinnitusel käis jutust isegi läbi, et Sõmera hooldekodu elanikest on seni lausa lubamatult räägitud.

“Kohtasime väga inimlikku lähenemist, kuigi selge on see, et iga uus naaber võib olla vastumeelne, eriti juhul, kui teda ei tunta. Aga meie inimesed on niivõrd sümpaatsed, et seal ei teki niisugust konflikti, et keegi võiks ennast ohustatuna tunda,” nentis Helle Kahm.