Sarnaselt ülejäänud Eestiga hakkab Saaremaa maakonnasisestel liinidel 1. juulist kehtima tasuta bussisõit, mis võib, kuid ei pruugi laieneda Kuressaare linnaliinidele.



“See on linna enda otsustada, kuidas teha,” ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Mihkel Loide, pidades otsustajana silmas äsja loodud Saaremaa valda, mille haldusalasse Kuressaare linn kuulub.

Kui maakonnasisestel liinidel kaetakse kulud riigieelarvest, siis linna ühistranspordi osas teeb seda kohalik omavalitsus, nii nagu see praegugi toimib.

Saarte Hääl uuris Kuressaare linnavalitsuselt, kas Saaremaa valla loodaval koalitsioonil on plaanis viia ka Kuressaares sisse tasuta bussisõit. Kuressaare linnapea ja tulevane Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles, et koalitsioon linnaliinide teemat praegu arutanud ei ole ja sellest tulenevalt ei ole ka mingit otsust langetatud. See teema on Kallase sõnul plaanis arutusele võtta kohe pärast majandus- ja haldusosakonna tööle hakkamist jaanuaris.

“Oluline on, et Saaremaa vallavalitsuse transpordivaldkonna töötajad analüüsiksid läbi kõik võimalikud variandid ja kulud,” lausus omavalitsusjuht. “Lisaks saab jooksvalt vaadata ka Eesti teiste piirkondade praktikaid. Pärast seda saab võimalikke otsuseid teha volikogu,” sõnas ta.

Jõgevamaa maakonnaleht Vooremaa tõi tasuta ühistransporti käsitlevas artiklis välja muret tekitava prognoosi, et tasuta ühistranspordi mõju võib pärssida kaugliinide toimetulekut. Kuna kaugliinid jäävad tasulisteks, siis hakkavad inimesed maaliinidega kattuvatel teelõikudel ilmselt eelistama tasuta maakondlikke liine isegi mõningase ebamugavuse korral ja paljude peatustega kaugliinid ei tarvitse reisijate puudusel neid peatusi enam teenindada.

Maakonnaliine teenindava GoBusi juhatuse liige Enn Randmaa ütles, et tänapäeval ei ole 1–2 eurot inimese jaoks ilmselt nii oluline, et hakata seiklema mitmete busside ja ümberistumistega. “Võib-olla jääb ära see inimene, kes Kuressaarest kuhugi vahepeatusse sõitis, aga väga suurt muutust Saaremaa osas ei tule.”

Vähetõenäoline on seegi, et inimesed hakkavad ühelt maakonnaliinilt teisele ümber istudes näiteks tasuta pealinna sõitma. “Arvan, et reisijad jäävad põhilistel kaugliinidel sõitma ikka kaugliinibussiga,” lausus Randmaa. Ta märkis, et praegu valitseb ka riigiametites seoses tasuta transpordi sisseviimisega teatav peataolek ning muudatuse elluviijad ei tea veel ka ise, kuidas kogu asi lahendada. “Eks see ole praegu üpris segane kõigile ja pisut ka ettearvamatu,” lisas Enn Randmaa.