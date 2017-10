ÜLESKUTSE: Milline võiks olla aasta tervisepanus?

Kindlasti teate kedagi või mõnda organisatsiooni, kes on panustanud oma tööalase või ühiskondliku tegevusega maakondliku tervise edendamise valdkonna arendamisse. Kõik meie ümber toimuv mõjutab meie tervist, seega kutsume üles märkama tegijaid ja jagama infot tervisenõukogule, et leida koos võimalus tunnustada tegijaid. Tähtaeg on hiljemalt 17. novembril.



Aastast 2012 antakse välja “Tervisepanuse” tunnustust. Tunnustuse eesmärk on väärtustada ja avaldada avalikku tunnustust ühele või mitmele Saare maakonna elanikule või organisatsioonile, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud maakondliku tervise edendamise valdkonna arendamisel.

2012 pälvis selle Kuressaare linnavalitsuse projekt “Tööealised (kures)saarlased liikuma”, 2013 Kuressaare politseijaoskond projektiga “Turvaline küla”, 2014 Timo Asuja Lümandast, jõusaali rajamine “Mehed liikuma”, 2015 Riina Allik Pihtla vallast, kes on aktiivne nii oma valla kui ka teiste valdade terviseedenduse eest seisja, lahenduste leidja, 2016 Andla Rüütel MTÜ-st Orissaare Sport, Ida-Saaremaa jaoks väärtus omaette, kes inimeste aktiivse kaasamisega on loonud ääremaal uskumatult mitmekülgsed võimalused sportimiseks ja liikumiseks.

Tunnustamine toimub koos paljude üllatustega 24. novembril Rüütli spaahotellis.

Imbi Jäe