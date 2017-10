JUHTKIRI: Riigi köis, las lohiseb

Kui kinnisvaramaakler ütleb, et maja kõige suurem pluss on asukoht ja paremat on Kuressaare linnas raske leida, siis võiks järeldada, et hoone särab ja pakatab tegevusest. Lossi tänaval asuv endine politseihoone just sellistele parameetritele vastab.



Paraku aga on linna peatänava ääres kõrgumas üks lagunev riigile kuuluv hoone, millele omanik ei suuda või ei soovigi kasutust leida. Sama teekonna alguses on Kitsal tänaval asuv endine noorte huvikeskus. Soolane müügihind huvilisi ei köitnud.

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsil vähemalt esimesega kiiret pole. Järgmiseks aastaks kavandatud vihmaveesüsteemide täiendav korrastamine viitab sellele, et konkreetsed plaanid puuduvad, sest endal praegu ruumivajadust ei ole. Ja kuhu siin ikka kiirustada. Paraku muutub kasutuseta seisva hoone seisukord iga kuuga kehvemaks ja sellega langeb ka hind. See tähendab, et raha, mida võiks tegelikult kulutada oma inimeste ravimiseks või teede remondiks vms, jääb vähemaks.

Investeerimisest pääsu pole, aga mida hiljem seda tehakse, seda kallimaks see läheb, olgu siis riigile või erainvestorile.