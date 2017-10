Karu on tagasi Ida-Saaremaal

Juuli lõpus metsatöölise videole jäänud pruunkaru on pärast seiklemist Põhja-Saaremaal välja ilmunud maakonna idaosas.



“Meie vallas on teda nähtud, jookseb sinna-tänna, aga kus ta täpselt asub, täna ei tea,” ütles Orissaare vallavanem Vello Runthal. Muhu ja Orissaare olid need piirkonnad, kust tulid esimesed arglikud teated karu kohta enne, kui loom oli poolsada kilomeetrit eemal Tõru külas videosse võetud.

Ulukite liikumistest hästi informeeritud jahindustegelane, Laimjala vallavanem Vilmar Rei ütles, et kaks-kolm nädalat tagasi nähti karu liikumas Laasma soo ja Koigi raba taga. “Nähti teda siin ühe sööda peal ja teise sööda peal, aga hetkel on vaikus,” lausus Rei, kelle sõnul on räägitud juba isegi kahest karust, aga sellised jutud on ilmselt tekkinud karu kiirest asukohamuutusest.

Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna peaspetsialist Peep Männil ütles, et kätte on jõudmas aeg, mil karu hakkab end talveunne sättima ning võimalik, et on muutunud seetõttu väga paikseks.

“Kui karud leiavad endale sobiva koha, siis nad püsivad hästi väikse ala peal, näiteks 100×100 meetrit, ja ehitavad endale pesa,” rääkis Männil.

Ta lisas, et Saaremaa karu näol on ilmselt tegu noore isase karuga, kes võib siit uuesti tee mandrile leida.

“Kui tal tekib sugukihk, siis ta võib närviliseks minna ja saarelt lahkuda, kui ta aru saab, et mandril on võimalik paarituda.”

Põhja-Saaremaal Küdema kandis, kus karu suve teisel poolel mitmele metsas viibijale silma jäi, praegu mesikäppa enam nähtud pole.