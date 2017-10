Linnatänav lõhkus takso

Tallinna tänavat mööda kesklinna poole liikuv Osilia takso sõitis üle kaevuluugist, mis tekitas autole mitmeid purustusi.



Teisipäeval kell 7.15 juhtus Kuressaare linnas Tallinna tänav 27 hoone juures õnnetus Osilia taksoga. Auto liikus kesklinna poole ning kui ta endise Maapanga juures üle kaevuluugi sõitis, tuli luuk kaevult maha nii, et lõhkus sõidukil tagumise rattarehvi koos veljega, EBS-anduri, tagumise kaitseraua ja painutas kõveraks tagumise tagasilla.

Osilia Takso juhatuse liikme Tarmo Susi sõnul käis kohal ka politsei, kes olukorra fikseeris, luugi sulges ning märgistas ohtliku koha valge värviga. Auto toimetati Reval Auto esindusse, kus kahjud on alles hindamisel. “Reval Auto on Nissani ametlik partner ja nad teevad hinnakalkulatsiooni. Kahjud hüvitab kaskokindlustus ja nemad ise seal otsustavad, kas küsivad selle kulu linnavalitsuselt tagasi,” rääkis Tarmo Susi.

Ta lisas, et ka omavastutuse väljanõudmiseks pöördutakse linnavalitsuse poole. “Selge see, et midagi oli seal kaevuluugis vananenud ja järele andnud. Nad parandasid ka üsna kohe selle kaevurõnga ära,” märkis Susi.

Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu selgitas, et kuigi sellele lõigule sai just pandud uus teekate, ei olnud kaevuluuki tarvis vahetada ning seega ei olnud tegu uue luugiga. “Kuna kanalisatsiooniga seotud teemade eest vastutab Kuressaare Veevärk, oleks õigem nende poole pöörduda,” lisas ta.

Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Ain Saaremäel ütles eile, et polnud juhtunust teadlik. “Senikaua, kuni meile pole sellekohast nõuet tulnud, ei oska teemat kommenteerida,” sõnas ta.