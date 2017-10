Loomakaitseliit valis Marge Kaju piirkonnajuhiks

Kaarma vallas Praakli külas asuva Saaremaa esimese loomahotelli Kuldne Viisik eestvedaja Marge Kaju valiti Eestimaa loomakaitse liidu piirkonnajuhiks.



“Vaadates tema vabatahtlikku tööd loomade eest hoolitsemisel, tema panust ja potentsiaali, on valik loogiline,” ütles Kristin Metsa loomakaitseliidust. Ta lisas, et Marge Kaju saab hakkama kõikide loomadega.

“Olen aastaid imetlenud ja jälginud liidu tegemisi, olen neile kaasa elanud ja ise ka üritanud loomi aidata,” rääkis Marge Kaju. “Annan endast parima, et päästa loomi väärkohtlemisest. See on minu elu missioon ja annab jõudu, et saab siin väikesel Eestimaal teha midagi head nende jaoks, kes ise enda eest seista ei suuda.”

Kaju sõnul peab keegi ju loomade eest seisma. “Saab juurde õigusi sekkumiseks ja võib julgemalt minna abivajavat looma aitama,” lausus ta. “Õnneks on meil väärkohtlemise juhtumeid vähe, aga kui on, siis väga koledad, ja seepärast on kurb.”