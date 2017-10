Mäkinen: Tänak asub Toyotat testima detsembris

Nädal enne Walesi rallit avalikustati kauahoitud saladus: Eesti esirallisõitja Ott Tänak siirdub uuel hooajal M-Sportist alles tänavusel hooajal MM-karusselliga taasliitunud Toyota Gazoo Racingusse.



Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen on värbamisega silmnähtavalt rahul, kirjutas Postimees. “Olgem ausad, tegelikult tahtsin ma Otti meie meeskonda juba käimasolevaks hooajaks, aga ajastus oli halb,” tunnistas Mäkinen. “Ent juba eelmisel aastal ütlesin talle, et kui ta otsib 2018. aastaks meeskonda, siis on ta Toyotasse alati oodatud. Olen õnnelik.”

Tommi Mäkinen on oma sõnul surmkindel, et Ott võitleb MM-tiitli nimel. “Ta on väga tugev isiksus ja väga andekas. Ta annab endast tulemuse nimel parima ning usun, et ta tuleb siiski väga kõrgele kohale,” kinnitas ta.

Mäkineni sõnul ootavad nad saarlast Toyotasse väga ning tema usub, et Ott jätkab nende tiimis vähemalt sama edukalt. “Ott on meie poistega väga hea sõber, aga kui nad istuvad rooli taha, siis on lõbu läbi. Muide, kui konkurendid mõtlevad igasugu erinevaid strateegiaid välja, siis meie strateegia on panna täiega!”

Testisõite Ott Tänak Mäkineni sõnul Toyotaga veel teinud ei ole. See plaan on detsembris. “Las hooaeg lõpeb rahulikult ning ta keskendub oma asjadele. Siis räägime ka 2018. aasta hooaja plaanidest,” kinnitas ta. “Laseme tal praegu veel tegutseda, aga usun, et temagi ootab uut hooaega väga.”