Riik plaanib kordoni müüki

Suvel Sääre kordoni omanikuks saanud Riigi Kinnisvara AS plaanib kinnisvara müüki panna.



“Objekt on Riigi Kinnisvarale üle antud mittevajaliku varana, mis on plaanis müüki panna. Millal see täpselt juhtub, hetkel otsustatud ei ole,” ütles Riigi Kinnisvara (RKAS) turundusjuht Mariaana Sõnajalg.

RKAS sai Sääre külas neljal hektaril laiuva endise piirivalvekordoni kinnistu omanikuks suvel, kui siseministeerium selle mitterahalise sissemaksena firmale üle andis. Ühtlasi lepiti siis kokku, et osaliselt saab rendilepingu alusel kinnistut edasi kasutada MTÜ Sõrve Linnujaam.

Rendileping lõpeb selle aasta lõpul, kuid MTÜ esindaja Mati Martinsoni sõnul on juba kokku lepitud, et seda pikendatakse ka tulevaks aastaks.

Martinson tõdes, et kordoni kinnistu asub magusas kohas ja seda on erinevad kinnisvarategelased ka vaatamas käinud. Samas viitas ta Sääre tipus müüdud ilmajaama majale ja valla müüdud internaadihoonele, mis osteti odava raha eest investeerimisobjektideks.

“See on äri, ostja ei hakka kinnistuga ise midagi tegema, paneb mitu korda hinda otsa ja uuesti müüki. Sellise raha eest ei osta aga keegi ja jääbki lagunema,” märkis Martinson. “Sama oleks ka kordoniga.”

Mati Martinson viitas, et suvel üritas kordonit endale saada ka Torgu vald. Ehkki militaarmuuseumi sisu on loonud Martinson ja Tõnu Veldre koos oma sõpruskonnaga, teatas vallavalitsus, et on otsustanud Sõrve militaarmuuseumi tegevuse üle võtta ja muuseumi pidamist jätkata.

“Vald on väga huvitatud linnuvaatlejate, looduskaitsjate, teadlaste, turistide, ettevõtjate, sportlaste ja kõigi arvukate Sääre huviliste sõbralikust kooseksisteerimisest ja aitab sellele igati kaasa,” kirjutas vallavolikogu esimees Mihkel Undrest maikuus siseminister Andres Anveltile.

Ministeeriumi varade asekantsler Riho Kuppart teatas Undrestile vastuseks, et kuna MTÜ Saaremaa Muinsuskaitse Selts likvideeriti juba 30.11.2015. a, millest alates ei ole ka muuseum ametlikult tegutsenud, siis ei ole Torgu vallal enam võimalik muuseumi tegevust üle võtta.

Sõrve militaarmuuseumi üks rajajatest ja praegustest konsultantidest Tõnu Veldre kinnitas, et kuniks uut omanikku pole leitud ja kinnisvara omanik on jätkuvalt riik, tegutseb muuseum kahtlemata edasi. “Aasta lõpuni on meil leping olemas ja eks siis näeb, mis edasi saab. Praeguse seisuga pole minu teada müüki ka veel ju välja kuulutatud,” tõdes muuseumi rajaja.

Kui viimaks müügiks läheb ja ilmubki ostuhuviline, loodavad muuseumi pidajad Veldre sõnul, et uuel omanikul pole plaani maja kohe päeva pealt maha lammutama asuda.

“Võib-olla saame ka uue omanikuga samasuguse rendilepingu, nagu meil praegu on riigiga,” oli ta lootusrikas. “Praegu igatahes ei kao muuseum kuskile, aga mida ja millal riik teeb, seda meie ei tea.”

Tõnu Veldre sõnutsi on Sõrve militaarmuuseum olnud paljuski õhinapõhine ettevõtmine ja seni, kuni entusiaste jätkub, tegutseb edasi. Sõrve militaarmuuseum rajati 2004. aasta septembri viimasel nädalal. Tõnu mäletab seda hästi — oli kena pühapäevane päev. Seega on nn õhinapõhine omakandi sõjaajalugu väärtustav muuseum praeguseks 13-aastane.

Kertu Kalmus, Andres Sepp