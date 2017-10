Saaremaa Võrkpalliklubi juhib veerandfinaali

Eesti meeste võrkpallikarikavõistluste esimeses veerandfinaalkohtumises võitis Saaremaa VK koduväljakul Selver Tallinna 3 : 0.



“See oli emotsionaalselt oluline mäng ja seepärast tähtis võit,” tunnistas peatreener Urmas Tali. “Ükstapuha kummale poole see mäng oleks läinud, sai parema enesekindluse. On tähtis, et ka ühtegi geimi minema ei läinud.”

Kuigi Kuressaare spordihoones mängitud kohtumise võitsid võõrustajad kindlalt, tuli esimeses ja kolmandas geimis tõsiselt pingutada. Esimeses jäi Saaremaa taha 7 : 11, kuid Rauno Tamme ja Hindrek Pulga vedamisel saadi ette 15 : 13. Selveri mehed said aga hea blokiga taas ette 22 : 20, kuid Pulga ja Tomaš Halanda blokist jõuti 22 : 22 viigini ning Pulga ja Mihkel Tanila blokist vormistati võit 25 : 23.

Kolmandat geimi alustasid taas paremini pealinna mehed ja mängisid välja eduseisu 10 : 4. Ometi polnud mäng sellega tehtud. Halanda viigistas serviässast 13 : 13, Pulk lõi 24 : 22 ja mänguvõit vormistati tulemusega 25 : 23.

“Kolmas oli raske, aga ega esimene ka kerge olnud,” tõdes Urmas Tali. “Peab suutma ennast kogu aeg kontrollida, sa ei saa hetkekski, sõltumata sellest, kes sul seal vastas on, oma mängu kaotada.

Kõik on peas kinni.”

Teine geim kuulus aga kindlalt Saaremaale. Alexander Tuschi serviässast saadi ette 18 : 11 ja Hindrek Pulk vormistas geimivõidu 25 : 17. “Kokkuvõttes oli see võit tähtis, sest me pole ju veel tugevatega kokku läinud. Täna Selver ja kolmapäeval Pärnu, läheb üha ägedamaks,” märkis Urmas Tali.

Parimatena tõid Hindrek Pulk 22, Tomaš Halanda 11 ja Rauno Tamme 10 punkti.

Karikavõistlustel selgub edasipääseja kahe mängu kokkuvõttes. Kui mõlemad võistkonnad võidavad ühe kohtumise, määrab edasipääseja punktide arv.

Nagu ikka, annavad 3 : 0 ja 3 : 1 edu võitjale kolm ja kaotajale null punkti, 3 : 2 paremuse eest teenib võitja kaks ja kaotaja ühe punkti. Punktide võrdsuse korral mängitakse edasipääseja selgitamiseks kuldne geim. Finaalis selgub võitja ühe mänguga.

Kordusmäng toimub 22. novembril Tallinnas Audentese spordihoones.