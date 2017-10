Spordikool vajab hakkajat inimest administraatoriks

65-aastaseks saanud Saaremaa spordikool pakub õpilastele ja treeneritele igati nüüdisaegseid treening- ja võistlustingimusi. Spordikooli hallatavas spordikeskuses saavad harjutamas käia tervisesportlased, suures saalis on võimalik korraldada kontserte ja meelelahutusüritusi.

Selle eest, et kõik ettevõtmised plaanipäraselt sujuksid, hoolitsevad klientide, sportlaste, võistluste ja kontsertide korraldajate ning külalistega vahetult suhtlevad klienditeenindajad.

Administraator-klienditeenindaja amet on spordikoolis suhteliselt uus. Eelmise sajandi lõpul ja selle sajandi algus­aastatel ei olnud niisugust töötajat koolile vaja. Kui kool aga vanast asupaigast Kohtu tänavalt spordikeskuse avaratesse saalidesse ja treeningruumidesse kolis, oli lisaks treeneritele ja kooli juhtkonnale vaja töötajaid, kes spordibaase külastavate inimestega vahetult suhtlevad, neile informatsiooni jagavad, treeningruumidesse juhatavad, pääsmeid müüvad ja vajalikke treenimisvahendeid kasutada annavad.

Tegeleb operatiivselt, millega vaja



“Kui me ainult Saare Kaluri saali kasutasime, oli meil siin vaid kolm valvuritädi, kes käisid tööl vahetustega. 2004. aastal sai spordikeskus valmis ja siis hakkasime otsima lisatööjõudu. Varem oli meil ainult üks saal, nüüd aga üheksa ruumi erinevate sportlike tegevuste harrastamiseks. Administraator tegeleb igapäevaselt ja operatiivselt siin treenivate inimestega,” annab kooli majandusjuht Kalev Kütt teada.

Administraator-klienditeenindaja esmane ülesanne on huvilistele Kuressaare linnale kuuluvate spordirajatiste kohta info jagamine nii telefonitsi kui ka interneti teel, samuti kohapeal.

“Tihti helistatakse ja küsitakse informatsiooni ühe või teise spordivõistluse kohta. Tuntakse huvi, mis päeval võistlused toimuvad ja mis kell algavad. Suvekuudel on sagedased helistajad mujalt siia puhkama tulnud inimesed, kes tahavad teada, kus ja millal mingit ala harrastada saab,” räägib Kütt.

Majandusjuhi sõnul on administraator-klienditeenindaja põhitöö majas tegutsevate harrastajate ja võistlejate teenindamine. Tipptundidel on spordikeskuses harjutamas 200–240 inimest. “Need tuleb garderoobidesse, saalidesse ja harjutusruumidesse ära jaotada. Meil on üsna palju püsi­kliente, kellel on pikaajalised broneeringud. Nad tulevad teatud päevadel kindlal kella­ajal ja teevad seega administraatori töö lihtsamaks. Iga treenija saab administraatorilt garderoobikapi võtme ja läheb pärast treeningdressi selgatõmbamist jooksma, jõusaali, lauatennist või sulgpalli mängima,” selgitab majandusjuht.

Soovijaile müüb administraator spordijooke ja mineraalvett. Kui majas on kontserdid või spordivõistlused, lisandub piletimüüja roll.

Suuremate broneeringutega tegeleb pea­administraator. Hilja­aegu oli spordikeskuses Saaremaa ralli afterparty, mis oli ühtlasi Kadi raadio 25. sünnipäeva pidu.

Spordikeskus on avatud pea kõigil nädalapäevadel ja õhtutundidel. Sellega peab administraator-klienditeenindaja arvestama. “Kolm administraatorit on graafikujärgselt tööl. Praegu on tekkinud olukord, kus üks neist läks eelmisel aastal sünnituspuhkusele ja teda asendanud inimene läks nüüd lapsehoolduspuhkusele. Ootamegi ühte hakkajat inimest pooleteiseks aastaks sellesse ametisse,” ütleb Kütt.

Amet sobib ka pensionäridele



Tegelikult sobib see amet ka meestele ning pensionäridele, nii meestele kui ka naistele.

“Peamine on hea suhtlemisoskus ja arvuti tundmine. Hea, kui inimene valdab ka võõrkeeli, sest välismaalt Kuressaarde puhkama tulnud inimesed kasutavad üha sagedamini siin pakutavaid sportimisvõimalusi.”

Põhilise info harjutamisvõimaluste kohta saab huviline spordikooli kodulehelt. Küsi­muste korral tasub aga alati pöörduda administraator-klienditeenindaja poole. Võistluste või muude ürituste ajal ei saa kõigile harrastajaile vastu tulla, administraatoriga saab aga alati järgnevas kokku leppida.

Uue inimese töölevõtmisel on üheks plussiks eelnev töökogemus. Iga töö on aga õpitav ja Kalev Küti sõnul on staažikad administraatorid nõus uut inimest välja õpetama. “Kindlasti ei pane me uut inimest kohe iseseisvalt leti taha. Teatud aeg kulub väljaõppeks koos kogenud klienditeenindajaga. Pärast oskuste omandamist saab iseseisvalt jätkata,” selgitab Kütt.