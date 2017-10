Saaremaa vallavanem ja volikogu esimees hakkavad eelnõu kohaselt teenima 3800-eurost kuupalka, abivallavanemate igakuine sissetulek on aga 2900 eurot.

“Need numbrid on Saaremaa tingimustes kindlasti väärikad ja arvestades, et meil on nüüd ainult üks vald, ootused vallajuhtide suhtes ja nende töökoormus suur, siis arvati, et sellised palgad võiksid olla,” ütles Saarte Häälele volikogu liige Jaanus Tamkivi Reformierakonnast.

Vallavanema valimine, vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja neile töötasu määramine on järgmisel reedel koguneva volikogu teema.

