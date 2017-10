Valdade sildid on minev kaup

Saaremaa muuseum ja maanteemuuseum on tundnud huvi haldusreformi tõttu mahavõetavate vallasiltide vastu. Ainuüksi Saaremaal läheb mahavõtmisele kindlasti üle saja sildi. Siltide mahavõtmine on Saaremaa valla ülesanne, koostöös maanteeametiga.



Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul on seoses Saaremaa valla tekkega praegu nii palju muid küsimusi käsil, et sildimajanduseni pole veel jõutud.

Maanteeameti Saaremaa liikluskorraldaja Avo Tasane ütles, et amet peab andma siltide vahetamiseks kooskõlastuse.

Maanteeamet ise peab vajadusel paigaldama maakondade uued sildid. Saare maakonnas seda vajadust ei ole. Nii asub näiteks Virtsu sadam tulevikus Pärnu maakonnas, mitte enam Läänemaal.