Vana politseimaja ja noortekas ei paku jätkuvalt kellelegi huvi

Kuressaares Lossi tn 7 ja Kitsas 2 asuvad Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile (RKAS) kuuluvad hooned seisavad jätkuvalt tühjana ning konkreetsed plaanid võimalike arengute osas puuduvad nii omanikul kui ka omavalitsusel.



“Lossi 7 hoone Kuressaares on RKAS-i müügiportfellis, kuid selle müüki ei ole alustatud, kuna riigi pinnavajadus on veel lahtine,” ütles Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi turundusjuht Mariaana Sõnajalg.

Ta märkis, et linnavalitsus on viidanud hoone hooldamata vihmaveesüsteemidele, mis on praeguseks hooldaja ja heakorrafirma poolt üle vaadatud ja korrastatud. “Möödunud aasta lõpus tellis RKAS hoone osade ja piirdeaia ekspertiisi, mille tulemustest lähtuvalt on 2018. aastal kavas hoone vihmaveesüsteemide täiendav korrastamine, vältimaks fassaadi edasist kahjustumist.”

Kuressaare politsei ja päästeamet kolisid uude majja Transvaali tänaval bussijaama kõrval 2012. aasta septembris. Viis aastat tagasi tundis hoone vastu huvi ka Kuressaare linnavalitsus, kes soovis kasutada Lossi 7 kinnistu suhtes ostueesõigust.

Linna eesmärk oli toona laiendada Kitsas tn 3 üüripinnal asunud Kuressaare noorte huvikeskust. Täpsemalt oli kavas anda noortekeskuse käsutusse politseimaja hoovihoone ja arendada selles piirkonnas välja noorte vaba aja ja huvikeskuse kompleks.

Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker ütles, et noorte huvikeskuse rajamisse bussijaamas pandi miljon eurot ning sellega said noored endale seal sobiva ja toreda ajaveetmise koha. “See oli linna jaoks piisavalt suur investeering ja endise politseimaja küsimus langes meie jaoks sellisel kujul ära,” tõdes ta.

Mäekeri sõnul puudub linnal praegu igasugune info, millised on endise politseimaja ja noortekeskusega seotud arengud. “Endise politseimaja korrastamine nõuab nii palju vahendeid, et kohalikul omavalitsusel ei ole jõukohane hakata kulutama ressurssi sellisele asjale,” lausus ta.

Mäeker lisas, et nad ei näe selle kinnistu soetamisel mõtet. “Kas seal hakkab toimetama riik või erainvestorid, on juba nende teha. Meil on vajalike teenuste kohti küll, kuhu kulutada ja investeerida, ning seepärast ei ole reaalne, et omavalitsus hakkaks sinna raha matma.”

Investoritele magus koht



Pindi kinnisvarabüroo maakler Natalija Leiten ütles, et maja kõige suurem pluss on asukoht ja see ongi kinnisvara juures kõige olulisem. “Paremat on Kuressaare linnas raske leida,” tõdes ta. “Juurdepääs ja oma sisehoov on olemas, küll aga on vaja palju ümber ehitada ja investeerida, sest see on suhteliselt kehvas seisukorras.”

Leiten märkis, et kui arvestada sellega, et hotelle on müüdud 400 000–500 000 euroga, siis 200 000 euro eest oleks maja võimalikele huvilistele ja investoritele väga atrak­tiivne. “Hoone põhikonstruktsioonid on korras, maht, mida saab ümber ehitada, on olemas ja selles suhtes on tegu kindlasti huvitava objektiga,” lausus ta.

“Kindlasti nõuab selle maja kordategemine palju lisainvesteeringuid ja kindlasti nõuab ta muinsuskaitse ja muude instantsidega läbirääkimist,” tunnistas Leiten. “Ta on keeruline, aga huvitav ja suure potentsiaaliga objekt.”

Aeg-ajalt on hoone vastu huvi tuntud, kuid tegelik ostuhuviliste ring selgub siiski alles pärast müügi väljakuulutamist. Ühe võimaliku huvilisena võib näha Lossi tänava ääres juba praegu üsna palju kinnisvara omavat OÜ Arensburgi.

Firma esindaja Terje Nepper ütles, et nad hoiavad toimuval kindlasti pilku peal ja neil on ideid, mida väga kehvas seisus hoonega teha annaks. Täpsematest plaanidest Nepper veel rääkima ei soostunud. Samas märkis ta, et kõik sõltub hinnast.

Muinsuskaitse huviorbiidis



Lossi tn 7 on ehitismälestisena riikliku kaitse all ja see asub Kuressaare vanalinna muinsuskaitsevööndis. Hoonel on aga suur arhitektuuriline ja ajalooline väärtus – kunagi oli see tuntud kui Lööne mõisa koda ja hiljem kuulus hoone tuntud kaupmehele Karl Bergmannile.

Saaremaa muinsuskaitse­ameti vaneminspektor Rita Peirumaa ütles, et viimane kord oli neil kontakt hoone haldaja Riigi Kinnisavaraga siis, kui 2013. aasta septembris kukkus kõnniteele Lossi 7 maja mitmekümnesentimeetrise läbimõõduga läbimädanenud rõdutala.

Peirumaa hinnangul oli rõdu mahavõtmine õige otsus, kuna pehkinud olid ka ülejäänud kandetalad. “See pandi suhteliselt käepäraste vahenditega kinni,” tõdes ta. “Olen tõesti mures, kui väärtuslik hoone niimoodi tühjalt edasi seisab ja midagi ei juhtu. Iga hoone, mis on tühi ja kütmata, laguneb ikka oluliselt kiiremini.”

Peirumaa sõnul muinsuskaitse hoonega pärast selle rõdu lagunemist spetsiaalselt tegelenud enam ei ole.

“Niipalju kui igapäevaselt sealt möödakäimist on, niipalju ole­me silma peal hoidnud, aga spetsiaalselt hoones sees käinud ei ole ja kriitilistesse kohtadesse ei ole olnud võimalust näha,” lausus ta.

Peirumaa hinnangul on tegelikult kurb, et Kuressaare peatänaval sellise kinnisvaraga midagi peale ei osata hakata. Kui sellise koha peal ka majale funktsiooni ei leita, siis on asi tõesti halb, märkis vaneminspektor.

Samamoodi on lahtine, mis saab RKAS-ile Kuressaares Kitsas tn 2 kuuluva kinnistuga, mis oli järjekordselt müügis avaliku kirjaliku enampakkumise teel. Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 24. oktoober, kuid enampakkumine nurjus taas, kuna ühtegi pakkumist ei tehtud. Alghind oli majal 175 000 eurot. “Plaanime seda maja edasi müüa ja mõne aja pärast uuesti enampakkumisele panna. Millal täpselt, seda ei oska täna veel öelda,” ütles Mariaana Sõnajalg.

Rita Peirumaa lisas, et mõlemad majad jäävad muinsuskaitse huviorbiiti, kuna need asuvad vanalinna muinsuskaitsealas. Eri­lise luubi alla satuvad hooned aga siis, kui omanikud oma kinnisvaraga üldse midagi ei tee ja asjad hakkavad käest ära minema.

“Hetkel endises noortekeskuses selliseid kriitilisi punkte pole, sest see oli alles kasutusel ja asjad on kontrolli all. Aga meie soov oleks, et see maja ei jääks kasutuseta pikaks ajaks,” lausus Peirumaa.