VASTUKAJA: Sõmera Kodu elanike kolimine linna toob vastakaid tundeid

Vahendame Ruubi Kodu naabruses elava linnakodaniku vastukaja Helle Kahmi sõnavõtule eilses Saarte Hääles ja Kahmi kommentaarid vastukajale.

Artiklis väidab Helle Kahm, et on rääkinud naabermajade omanikega, aga kinnitan, et meie maja elanikud ei teadnud plaanitavast tegevusest midagi. Ehk Helle Kahm valetab artiklis ja püüab tehingut iga hinna eest ära teha!

H. K.: Mina ütlesin, et üks naabritest tuli vestlema, kui maja vaatamas käisime, ja avaldas toetust puuetega inimeste suhtes. Mina ei väitnud, nagu oleksin käinud naabritega vestlemas. Kui ajakirjanik seda väitis, oli see tema voli. Samuti ei püüa Helle Kahm mingeid tehinguid teha, sest ta on Sõmera Kodu juht ja tal puudub volitus tehingute tegemiseks, kinnisvaratehinguid on Eestis nii eraisikutel kui ka firmadel õigus teha ja seda nii maja omanik kui ka AS Hoolekandeteenused teinud ka on.

Võin kinnitada nelja omaniku nimel, et meie ei ole sellega nõus, et Ruubi Kodusse paigutatakse Sõmera hooldekodu elanikud. See otsus toob lähikaudsete majade omanikele päris tõsiseid probleeme ja me keegi ei usu neid väiteid, et meie elus midagi ei muutu.

H. K.: Sõmera Kodu elanikud on sotsiaalkindlustusameti poolt teenusele suunatud ja nad ei oma siin alalist elukohta. Seaduses etteantud aja järgi (3–5 aastat) vaadatakse teenusevajadus üle ja tehakse rehabilitatsiooniplaani alusel uued teenusele suunamise otsused. Inimese terviseseisundist lähtuvalt suunatakse teenuse saajad kas kergemale teenusele – on inimesi, kes lähevad koju – ja on neid, kes jätkavad samal teenusel.