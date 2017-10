Algas konkurss 2018. aasta toidupiirkonna leidmiseks

Maaeluministeerium kuulutas välja konkursi 2018. aasta toidupiirkonna tiitli kandja leidmiseks, mis võtaks teatepulga üle tänavuselt Eesti toidu piirkonnalt Peipsimaalt.



“Toit on tänapäeval saanud üheks oluliseks riigi, aga ka piirkonna sümboliks. Tiitel annab valituks osutunud piirkonnale hea võimaluse aasta vältel end kohaliku toidukultuuri kaudu üldsusele ja turistidele aktiivsemalt tutvustada, leida uusi koostöökohti kohalike ettevõtjate ja organisatsioonide vahel ning töötada välja uusi üritusi, tooteid ja teenuseid,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

“Eesti toit ja maitsed koosnevad paikkondlikest maitsetest ja nüanssidest, millest paljud on veel avastamata. Mullu Hiiumaale ja tänavu Peipsimaale osaks saanud tähelepanu näitab, et toidupiirkonna tiitel annab paikkonnale uut hingamist ning kasvatab tuntavalt turistide huvi konkreetse piirkonna vastu,” lisas minister.

“Inimesi huvitab üha rohkem, kust on pärit nende laual olev toit, milline on selle toidu saamise lugu ning kes ja kuidas on selle valmistanud. Eestis osatakse kasvatada head toorainet ning teha sellest maitsvaid ja omanäolisi roogasid. Ka Eesti erinevate piirkondade toitudel on olemas oma lood, neid on vaja lihtsalt paremini esile tõsta. Kui seda hästi teha, annab see olulise panuse kohaliku ettevõtluse elavdamiseks just maapiirkondades,” selgitas maaeluministeeriumi Eesti toidu programmi projektijuht Kadi Raudsepp.

Eesti toidupiirkonna tiitli kandmiseks 2018. aastal saab taotluse esitada kuni 20. novembrini 2017. a. Taotluses tuleb kirjeldada kava, kuidas kavatsetakse aasta jooksul oma piirkonna maitseid esile tõsta ja tutvustada.

“Taotleja võib olla nii kodanikuühendus, sihtasutus kui ka kohalik omavalitsus,” selgitas Raudsepp.

Taotlused vaatab läbi toiduvaldkonna ekspertidest koosnev hindamiskomisjon ning otsus tiitli omistamise kohta tehakse teatavaks hiljemalt 10. detsembril 2017. Pidulik tiitli ja rändkahvli üleandmine ning 2018. aasta Eesti toidu uue piirkonna tutvustamine toimub 2018. aasta mai esimesel nädalavahetusel.