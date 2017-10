Täna 70. sünnipäeva tähistav Ants Tammleht jagab ennast siiani töö, kodu ja kalavete vahel.



“Tulime alles äsja töökaaslastega Pärnumaalt, kus arutasime tuleva aasta eelarvet ja investeeringuid,” ütles praegu Saarte Liinide müügijuhi ametit pidav Tammleht Saarte Häälele. Ta kinnitas, et aega jätkub tal kõigeks. “Mul on aega kalal käia, kodu ümber majapidamistöid teha – nii see elu läheb.”

Juubilar ei kavatse sünnipäeva ülearu suurejooneliselt tähistada, aga pidu siiski tuleb. “Töökaaslased, suvilanaabrid, vanad sõbrad – saame korra kokku. Tuleb tähistada. Kui sõbrad kutsuvad, siis tuleb ise ka kutsuda. Nii palju toredaid inimesi on ümberringi, saarlasi ja kaugemal, 2 sõnas ta.

1966. aastal sündinud Ants Tammleht on lõpetanud Orissaare keskkooli, olnud aastail 1982–1990 Kingissepa rajooni TSN täitevkomitee esimees ja 1990–1991 Saare maavanem. Pärast lühikest aega Tartu Kommertspangas sai temast AS-i Saarte Liinid juhatuse esimees. Tammleht on Saaremaa Rotary klubi liige.

2002. aastal tunnustas president Tammlehte Riigivapi IV klassi teenetemärgiga kohalike omavalitsuste taastamise korraldamise eest, 2006. aastal pälvis ta Riigivapi III klassi teenetemärgi.