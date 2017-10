Aste klubi saab valmis septembriks 2018

Järgmise kooliaasta alguseks peaks valmima Aste klubi, mille 3D-eskiisjooniseid hiljuti näidati.



Lääne-Saare Kultuur SA tegevjuht Pille Mägi ütles, et eskiisid valmistas projekteerimis-ehitushankeks Kommunaalprojekt. Klubi uuendamise ehitustööd teeb Tesman AS ja klubi renoveerimine läheb maksma pea 870 000 eurot.

Pille Mägi sõnul kaasati eskiisi valmimisse kõik osapooled. Uus maja tuleb senisest veidi suurem. Suuremaks saab saal, millele lisanduvad nüüdisaegsed lavatagused ruumid. Samuti saab rohkem ruumi noortekeskus ning uustulnukana kolib majja raamatukogu. Puuetega inimeste jaoks tuleb klubisse uuendusena tõstuk-lift.

“Maja on seni väga külm olnud, ventilatsiooni pole olemas ja kahjuks lasi ka katus juba läbi, mis oli omakorda tekitanud hallituskolded,” kirjeldas Mägi maja praegust olukorda.

Saaremaa valla tuleku valguses ütles Pille Mägi, et Kaarma ja Lääne-Saare vallas said kõik kultuurimajad korda tehtud. “See on olnud maakonna kultuurile suur väärtus,” kinnitas ta.