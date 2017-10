Holostovi Kinnisvarahaldus tegi pöörase tõusu

Juba 24. aastat järjest on Äripäev reastanud Eesti edukamad ettevõtted nende majandusnäitajate alusel.

Kui esikohal olev Olympic Entertainment Group AS on TOP 100 esikümnes ainus ettevõte, kes oli seal ka mullu, siis tänavuse teise koha omanik, Vjatšeslav Leedole kuuluv Holostovi Kinnisvarahaldus AS on aastaga teinud tohutu tõusu – mullu oli ettevõte tabelis alles 442. kohal. Holostovi Kinnisvarahalduse müügitulu oli 2016. aastal 30,7 miljonit eurot, ärikasum aga 11,6 miljonit eurot.

Seega on Holostovi Kinnisvarahaldus ka eraldi Saare maakonna TOP-i esikoha omanik. Teisel kohal on maakonna edetabelis Sven Lennart Alpstålile kuuluv Luksusjaht AS, mille käive oli mullu 13,2 miljonit eurot ja kasum 1,7 miljonit eurot. Kolmas koht kuulub aga Composite Plus OÜ-le, mille juhatuses on Ksenia Sein, Andres Rand ja Andi Tamm. Nende käive oli mullu 1,6 miljonit eurot, ärikasum aga üle 680 000 euro.

Neljas koht on tabelis Sandla Puit OÜ päralt, mille omanikud on Kalmer Põlluäär ja Jaanus Põlluäär. Ettevõtte käive oli 2016. aastal 6 miljonit eurot, kasum aga üle 624 000 euro. Viienda koha on haaranud Best Building OÜ, mille juhatusse kuulub Tarmo Noot. Käive oli firmal 2016. aastal ligi 5 miljonit eurot, kasum aga ligi 260 000 eurot.

Käibe TOP 5

Saaremaa Tarbijate Ühistu 40 mln eurot

Holostovi Kinnisvarahaldus 30,7 mln eurot

Baltic Workboats 26,9 mln eurot

Saaremaa Piimatööstus 25,8 mln eurot

Saaremaa Lihatööstus 20,8 mln eurot

Kasumi TOP 5

Holostovi Kinnisvarahaldus 11,6 mln eurot

Baltic Workboats 3,3 mln eurot

Luksusjaht 1,7 mln eurot

Saaremaa Tarbijate Ühistu 888 000 eurot

Eesti Metsnik 882 000 eurot

Allikas: Äripäev