JUHTKIRI: Emotsioonide mäng

Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro ütles istungil pärast vallavalitsuste lahkumis­avalduste esitamist õigesti, et tegu oli emotsionaalse hetkega. Kindlasti oli see seda kõigile. Küsimus on vaid, milline oli see emotsioon. Rõõm, kurbus, viha, ärevus, ootus?

Kogu protsessi juures oli kõige uuem vahest see, et äkki tuli hakata asju koos tegema. Neid asju, mida seni oli tehtud eraldi. Paljud, kes olid harjunud seni olema juhi rollis, olid täna volinikud. Üks 31 seas.

Saaremaa valla edasise toimimise võti seisneb suuresti selles, kas ja kuidas need 31 tööle hakkavad. Kas suudetakse teha koostööd või keskendutakse üksteisele ärapanemisele või pimesi vastuvaidlemisele. Kui käiku läheb kaks viimast versiooni, kujunevad järgnevad aastad keerulisteks.

Uue valla loomisel on üks peamisi lootusi olnud, et suurel omavalitsusel on riigi tasandil rohkem sõnaõigust. Seda sõnaõigust saab püüda vaid siis, kui read on ühtsed. Nii volikogus kui ka koalitsioonis või opositsioonis. Sisemised tülid annavad ka väljapoole signaali, et tegelikult on vald nõrk. Ja nõrku teadupoolest mängu ei võeta.