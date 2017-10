Pakettreiside direktiivis on veel palju ebaselget

“Kui Eestis kehtima hakkava pakettreiside direktiivi uued põhimõisted jäävad turismivaldkonna esindajatele endilegi ebaselgeks, siis on kergeusklik loota, et enamik tarbijaid muudatustest teadlikud on,” kirjutab AS-i Wris juhatuse liige Aili Kägu (pildil).

Möödunud nädalal läbis riigikogus esimese lugemise eelnõu, millega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiiv.

Direktiivi mõte pakkuda tarbijale suuremat kaitset ettevõtte maksejõuetuse korral on iseenesest tervitatav nähtus. Samas leidub direktiivis selgitamist vajavaid mõisteid ja palju seda, mis vajab kooskõlastamist, seal hulgas võlaõigusseadusega.

Hägused baasmõisted

Direktiivi rakendumisest tulenevad suurimad muudatused võrreldes praegusega on “pakettreisi” mõiste muutumine ja laienemine ning mõiste “seotud reisikorraldusteenused” loomine, mis toovad laiemale ringile teenuse pakkujatele kaasa oluliselt suurema halduskoormuse ja finantsgarantiide kohustused.

Ettevõtjate jaoks on olnud üks suuremaid probleeme ebaselgus baasmõistetes “pakett­reis” ja “seotud reisiteenused”. Ühene arusaamine nendest mõistetest on oluline, sest sellele toetub kõik ülejäänu.

Selgitamist vajab, et “seotud reisikorraldusteenuste” pakkuja ei ole tarbijale reisiteenuse osutaja. Ta ei saa vastutada teenuse täitmise eest ei osaliselt ega tervikuna, sh ka reisiteenuse osutaja broneerimissüsteemi nõuetekohasuse eest vms.

Ettevõtja vastutab küll kõigi broneerimissüsteemi vigade eest, mis tulenevad temast endast tingitud tehnilistest puudustest, ja broneerimistoimingu käigus tema enda tehtud vigade eest, kui ta on nõustunud tegema tarbijale pakett­reisi või seotud reisikorraldusteenuste osaks oleva reisiteenuse broneeringu.

Segadust on ka mõistetega “vältimatud ja erakorralised asjaolud” ning “vääramatu jõud” – praegu käib töö nende mõistete selgemaks rääkimisel.

Direktiivi eesmärk on pakkuda tarbijale suuremat kaitset, kuid vähemalt esimeste aastate jooksul on oodata kindlasti suuremat segadust ja vaidluste arvu järsku tõusu. Lisaks täiendavale aja- ja rahakulule võib teenus tarbija jaoks kallimaks muutuda ning muudatuse tegelik kasu hoopis küsimärgi alla sattuda.

Meie, reisiettevõtjate, peamine mure on, et juba praegu kehtiva pakettreiside seaduse järgi on olukord paljude tarbijate jaoks ebaselge. Tarbijad suures osas ei tea ega tunne ka huvi, kes on vastutav reisikorraldaja ja mis rollis on ettevõte, kellelt reis ostetakse. Või kes on vastutav vedaja ning milliste nõuetega ja kelle poole on õigus pöörduda.

Kes vastutab?

Loodame, et mõistetesse saab selguse ja tarbijateni viiakse teadmine, millal nad sõlmivad pakettreisilepingu, kes on vastutav reisikorraldaja, kes pakett­reisi vahendaja, millal on tegemist üksikute reisiteenustega või seotud reisikorraldusteenustega ning milline ettevõte ühe või teise teenuse osutamise eest vastutab.

Kindlasti tuleks tarbijat informeerida ka välisriikide on­line-büroodest teenuste ostmise asjus. Loodame, et tarbijad saavad ka välisriigi online-büroosid külastades ühtlustatud kaitse. Garantiisid anda pole siin aga võimalik ja nii tuleb tarbijail tundmatutest online-büroodest ostude tegemisel alati valvsus säilitada. Tarbija ei pruugi ju hoomata, et temaga emakeeles suhtlev portaal ei ole alati tema kodumaal tegutsev firma ega Euroopa Liidu ettevõte. Sellisest keskkonnast ostu tehes võib juhtuda, et ettevõtjal puuduvad tagatised ja tarbijakaitse nõuded ei ole täidetud sellises ulatuses, nagu direktiiv või seadus ette näeb.

Ettevõtjatena soovime, et seadusesse saaks sisse erinevad mõisted, kui reise korraldatakse liinilendude või siis tellimuslendudega. Nimelt on Euroopa Komisjon oma selgitustes mõistnud ja andnud võimaluse kehtestada liinilendudele ja tellimuslendudele erinevad tagatise nõuded.

Selle põhjus on asjaolu, et pakettreisi korraldamisel liinilendudega on reisiettevõtja andnud oma rahalised tagatised väljastatavate lennupiletite katteks Rahvusvahelisele Õhutranspordi Assotsiatsioonile ehk International Air Transport Association’ile (lühendatult IATA).

See tagab reisijale väljastatud lennupileti puhul lendude toimumise olenemata reisikorraldaja maksejõuetusest. Pakett­reisi korraldamisel tellimuslennuga jätab aga lennuvedaja reisikorraldaja maksejõuetuse ilmnemisel väga suure tõenäosusega kõik lennud ära.

Seadus näeb ette, et pakett­reiside eest kliendilt võetud raha peab olema tagatud 100% kuni reisija koju naasmiseni. Mitte üheski teises valdkonnas ei ole kliendil/tarbijal sellist garantiid oma tellitud ja tasutud kaubale/teenusele (näiteks: pangad tagavad kliendi säästud teatud summani; kui ostame maja või tellime korterile uusi aknaid ja teeme selleks ettemakse, siis ei ole meie raha sugugi kaitstud, kui juhtub, et ehitaja või tootja maksujõuetuks jääb). Reisiettevõtetele on aga pandud kohustus tagada kliendi raha 100%. Seepärast on oluline, et nüüd, kus tagatavate reisiteenuste hulk suureneb, võetakse tagatise suuruse arvutamisel arvesse, kas pakettreis on korraldatud liini- või tellimuslennuga. On väga oluline, et juba väljastatud lennupiletit ei peaks tagama topelt ja ühtlasi loodame, et aruandlus direktiivi täitmise kohta saab olema mõistlik.

Olgu öeldud, et Eesti ei soovinud pakettreiside direktiivi muutmist, kuid häälteenamusega jäime Euroopa Liidule alla. Direktiiv on nüüd Euroopa Liidus vastu võetud ning Eesti Vabariigil tuleb see üle võtta ja ellu viia.

Õnneks on Eesti seaduseandjad reisiettevõtjate muret kuulda võtnud. Teeme head koostööd, et kohustuslikud muudatused saaksid rakendatud siiski kõige paremal moel.

KOMMENTAARID

Angela Nairis, reisibüroo Mere OÜ juhatuse liige:

Seda, mil viisil see direktiiv Eestis rakendub, me praegu lõplikult ei tea. Tunnistan, et ma pole veel kõigi nüanssidega tutvunud. Reisikorraldajail on tagatise nõue olnud aastaid. Teame ka, et koolid korraldavad klassiekskursioone, mis mõnes mõttes ei vasta seadusele. Kui selle reisi korraldab reisifirma, peab sel olema tagatis, samas kooli või koguni klassijuhataja korraldatud reisil seda aga ei ole. Kui midagi juhtub, pole garantiid, et keegi need kulud kannab. Reisikorraldaja poolt on see aga tagatud. Seega on tegelikult aus, kui pakettreise hakatakse käsitlema kõigi suhtes, kes neid korraldavad, üheselt. Muudatused selles osas on kindlasti vajalikud.

Praegu tekitab direktiiv muidugi palju segadust, kuna ka majutus­ettevõtted peavad pakette tehes hakkama vaatama, kas tekib pakettreis ja kas nad sellest tingituna peavad omama tagatist, näiteks kui kokku pakutakse majutusele lisaks mingi tuur või miski muu, mille tulemusena tekib tagatise alla minev pakett. Sel juhul on see majutusettevõte samuti nagu reisikorraldaja, kel peab olema tagatis. Tarbijat peab kaitsma, küsimus on aga tagatiste suuruses, aruandluses, järelevalves. Mis sellised muudatused endaga kaasa toovad, on hetkel raske hinnata. Kindlasti peavad paljud vastavalt seaduste muudatustele mõtlema, kas ja millisel kujul nad oma teenuseid pakuvad. Kas see toob kaasa teenuse mitmekülgsuse vähenemise, kas tagatis on igaühele jõukohane, kas leitakse hoopis koostöölahendusi pakkumistel?

Reisikorraldajad on aastaid tagatiste teemaga kursis, aga selge on ka see, et kõik plaanitavad muudatused ei ole parimad ja peegeldavad bürokraatiat. Muidugi on ka uus teema, mismoodi ja kuidas ikkagi mõjutab plaanitav direktiiv majutusettevõtteid. Hetkel segadust on. Loodan, et leitakse siiski parim ja kõige vähem bürokraatlik lahendus, “üle võlli” seaduse tegemine edasi ei vii.

Külli Turja, Turja Tour OÜ juhatuse liige:

Mul on olemas varasem info, et reisiettevõtjaid, kes koostavad ja korraldavad oma pakettreisid ise otsast lõpuni ning sõidavad mööda maad ehk bussiga, uus direktiiv eriti ei puuduta. Ehk siis nende firmade jaoks midagi oluliselt ei muutu.

Olen ka seda meelt, et tarbija peab olema kaitstud, kuid see ei peaks toimima nii karmilt. Ehk siis lisaks liinilendudel ja tellitud lendudel vahetegemisele peaks olema vahe ka lihtsalt väiksemate ja suuremate tegijate vahel. Tegelikult on aga turismifirmadele tõesti pandud tohutu koormus sajaprotsendilise tagatise näol. Mina nii suurel tagatisel tegelikult mõtet ei näeks, sest firma vastutab ju nagunii oma klientide ees.

Saan aga aru, et sellise olukorra on tekitanud lennureise korraldavate firmade pankrotid. Ma ei ole kuulnud, et bussireise korraldavad firmad selliseid suuri prohmakaid oleks teinud. Seega suured teevad ja väiksemad kannatavad.