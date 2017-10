Raadio Kadi 25 krutskeid täis aastat (+ RETROGALERII)

25 aastat tagasi, 26. oktoobril läks raadio Kadi esimest päeva eetrisse. Selle, Eesti ühe esimese erakapitalil tegutseva raadiojaama seltskond on algusest peale olnud äraütlemata lustakas, naljasoon ses peres on olnud kohe eriliselt hästi arenenud.

Mida mõnusat meenub aga kadikatele endile esimese hooga – kes täitis eetrit rahvale erootikaajakirju ette lugedes, kes tähistas vankumatus usus nuudlipäeva, kes higistas stuudios, pilk külalise hõlma alt paistvale püstolipärale naelutatud? Raadiokuulajad võib-olla juba teavad, lugejad aga… “Kaa-dii-raa-di-ooo!” ehk, nagu Kadile kohane, saavad samuti kõigest teada pärast “kõlli” kõlamist.

Halliki Põlda

Minu tööaastad raadios jäid aega, mil Kadi kolis oma praegustesse ruumidesse. Seega meenubki Kadiga seoses esmalt uute ruumide ehitusega seonduv: asjaajamine, pakkimine, tehnika ja mööbli hankimine, kolimine.

Mäletan, kuidas hilisöölgi ühiselt plaate riiulile tõstsime ja tehnikat ühendasime (just meie – tegimegi ju kõike koos!), et hommikuseks eetriks valmis olla. Sealtsamast uuest majast läks peagi teele ka palju rohkem eetrit, st laienes leviala ja Kadi kostis nii Hiiu- kui ka Läänemaale. See tähendas palju suuremat varieeruvust programmis ja vastutust saadetes pakutava eest.

Mäletamist mööda otsustasime ühiselt, et eetrisse ei sobi näiteks rumalad naljad ja argikeelsus. Sellest kujunes mõnigi lustakas lugu, kus saatejuht, nähes mind läbi klaasakna kuulamas, anekdoodi poole pealt lõpetas või sellele sootuks uue ja tema arvates ülemusele meelepärasema lõpu luuletas.

Kuidas sai anekdoodis blondiinist termomeeter või mis imepärane toode on Pärnus valmistatavad kellanahast kotid, teavad küllap paremini asjaosalised Urmas Lehtsalu ja Aare Laine. Humoorikatest eetriapsudest Kadis saaks mitte ainult raamatu, vaid kogutud teosed.

Meil oli tavaks tähistada sünnipäevi ja korraldada muid koosviibimisi, kuid alati oli inimesi, kes sel ajal kella vaatasid ja raadioeetri eest hoolitsesid.

Meenub, kui järjekordsel istumisel vakatasime, sest meile tundus, et uudised, mis eetrist kostsid, olid justkui juba olnud. Järsku hüppas meiega koos istunud ja sel päeval muusikatoimetajana eetris olema pidanud Roald püsti ja tormas sussisahinal stuudiosse.

Uudiste lõppedes oli tal vaja ilmateate-kõll sisse lülitada, kuid kuna teda polnud, pööras uudiste lugeja Aime Käen väljatrükitud uudisepaki ümber ning alustas otsast, tehes seda nii juba mitu-mitu korda järjest. Saarlasliku huumoriga sõnas Aime hiljem, et ta läheb ja loeb needsamad uudised veel ka tunni pärast ette, sest pähejäänud kraami ei saa ometi raisku lasta.

“Saare raadio – seal juhtub möndagi” võiks olla raadiojaama üks tunnuslauseid. Minu tunne on, et nende tegijatega, kellest paljud tänaseks ikka veel raadios toimetavad, võiks parafraseerides tuntud ütlemist minna või mandrile. Aitäh, kulla kadilased, ja palju õnne!

