Saaremaa vallavolikogu sai koju naasnud esimehe

Saaremaa vallavolikogu esimese otsusena valiti volikogu esimeheks Tiiu Aro (RE), keda toetasid kõik 31 volinikku.

Kuressaare linnuse kapiitlisaalis peetud volikogu avaistung algas sellega, et valla valimiskomisjoni esimees Eero Lapp pidi liigselt lobisevaid volinikke korrale kutsuma.

Esimese toiminguna valiti volikogu esimees, mis kulges probleemideta. Sotside fraktsiooni esindaja Marili Niitsi poolt kandidaadiks esitatud Tiiu Aro kogus 31 poolthäält. Kui seni on volikogu esimees olnud n-ö hüvitisega auamet, siis Saaremaa vallas on see palgaline töökoht. Aro tänas volinikke usalduse eest ja rõhutas koostöö olulisust. “See on ühelt poolt nii liigutav, kuid teisalt ka vastutus,” ütles Tiiu Aro pärast istungi lõppemist Saarte Häälele.

Aro nentis, et tegelikult on ta mõelnud juba 10–15 aastat, et tahaks Saaremaal rohkem olla. Nüüd tal see võimalus tekkis. “Kuid see ei ole niisama suvekodus käimine, ma hakkan siin tööd tegema,” kinnitas kunagise kuulsa koolijuhi Boris Kivi tütar.

Ametilt günekoloog Tiiu Aro ütles, et kahjuks tuleb tal nüüd Kuressaare haiglas kaks kuud toimunud vastuvõtud lõpetada. Ta lisas, et kaks kuud arstina töötamist tõestasid talle, et saare naised on tugevad, terved ja ilusad. Haigla on endise sotsiaalministri hinnangul täiesti tasemel.

Volikogu juhtimise Eero Lapi käest ülevõtnud Aro väljakuulutatud aseesimehe valimised nii üksmeelselt enam ei läinud. Kalle Laanet esitas kandidaadiks koalitsioonis kokkulepitud Aivar Aru (KE) nime. Opositsioon tegi panuse Kalmer Poopuule (Saarlane). Valimistulemus näitas, et koalitsioon töötab veatult ning tõenäoliselt Mart Mäekeri toetusel saadi kokku 22 häält Arule. Opositsioon sai Poopuule kokku 9 häält.

Volikogu juhtide valimiste järel esitasid kõik senised vallajuhid formaalse tagasiastumispalve. Kohale olid tulnud ka vallavanemad, kes volikogu liikmed ei olnud. Ainsana oli puudu valimistel napi häältesaagi saanud ja volikogusse mittevalituks osutunud Pihtla vallavanem Jüri Saar, kelle asemel luges lahkumispalve ette Pihtla vallavalitsuse ja uue volikogu liige Tiit Rettau. Vallavalitsused täidavad oma kohustusi kuni Saaremaa vallavalitsuse ametisse astumiseni.

Saaremaa volikogu järgmine istung toimub nädala pärast. Siis on põhiteemaks vallavanema valimine ja -valitsuse ametisse nimetamine.

Koalitsioon lõi käed

Saaremaa vallavolikogu esimese istungi eel kirjutati alla ka SDE, Reformierakonna ja Keskerakonna vaheline koalitsioonileping.

Sisult üsna üldsõnaline ja enamasti ühinemislepingule toetuv koalitsioonileping ei ole Madis Kallase sõnul tööplaan, vaid raamistik edasiseks tegutsemiseks.

Kallase sõnutsi ootab nelja aasta jooksul kindlasti ees palju tegemisi ja asju, mida leppes kirjas pole ja mida praegu ei osata veel ettegi kujutada.