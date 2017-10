Talv tuleb alati ootamatult

Sel nädalal Mandri-Eestit ootamatult tabanud lumi jättis küll Saaremaa puutumata, kuid eks see ole igasügisene teema, et paljud juhid lükkavad rehvivahetuse viimasele hetkele ning talv saabub taas ootamatult.

Hoopis teine asi on see, et uutes tingimustes tuleb harjuda ka liiklema, seda ka siis, kui talverehvid on juba all. Arvestada tuleb sellega, et korralik talverehv iseenesest ei taga veel ohutust. Kindlasti ei saa enam jätkata samasuguse sõidukiirusega liiklemist, kuna pidurdusteekond on oluliselt pikem.

Väiksem sõidukiirus tingib aga pikema sõiduaja sihtpunkti jõudmiseks, millega autojuhil tuleks kodust lahkudes arvestada. Sellele lisandub veel ajakulu seoses klaaside puhastamise ja mootori soojendamisega. Kui aega pole varutud, siis võib see juhi liikluses närviliseks muuta. Juht võib vastu võtta otsuseid, mis seavad ohtu nii teda ennast kui ka teisi liiklejaid. Sellised otsused on näiteks liiga suure sõidukiiruse valik ning ohtlikud manöövrid ja möödasõidud. Et talvistes tingimustes vältida sõiduki juhitamatuks muutumist, on võtmetähtsusega stabiilne liikumine.

Politseitöös oleme kokku puutunud sellega, et kui helkurvest on sõidukijuhil autos olemas ja selle vajadust isegi mõistetakse, siis helkurit juhi ja kaasreisijate üleriietel tihtipeale ei ole. Autoga aga last klassiruumi ei sõiduta ning samuti peab juht ise kontorisse jõudmiseks auto kusagile parkima ja mingi tee jalgsi läbima. Seega tuleb helkur kinnitada ka üleriietele. Autot kasutavatele inimestele saab soovitada mitterippuvaid helkureid, sest rippuvad on suhteliselt autovaenulikud, jäädes igale poole kinni ja kippudes purunema.

Lisaks helkurvestile võiks sõidukis olla töökorras taskulamp, töökindad ja väiksem võtmete komplekt, kaasa arvatud veljevõti ja tungraud.

Enne talve peaks laskma sõiduvahendi üle vaadata ka professionaalidel. Olulise tähtsusega on juhi vaateväljas oleva tuuleklaasi, tulede, kojameeste ja konditsioneeri seisukord. Rehvivalikul tasub samuti usaldada asjatundjate soovitusi.

Head liiklejad, valmistuge juba varakult talvisteks oludeks, olge tähelepanelikud, varuge aega ning jõudke turvaliselt sihtkohta!

Matis Sikk,

Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht