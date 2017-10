Tornimäe kodutütred tegid kunsti ja sporti

Möödunud nädalavahetusel toimus Tornimäe kodutütarde rühmale õppelaager, kus seekord oli pearõhk noorte loovuse arendamisel, kuid jätkus ka mänge ja sportimist.

Laager avati Tornimäe koolimajas pidulikult 20. oktoobril. Esimesel õhtul maaliti rühmajuht Brita Lahe eestvedamisel ühiselt suur maal “Eesti Vabariik 100”. Maalimisest said osa võtta nii väiksemad kui ka suuremad ning valminud ühistöö jääb kaunistama koolimaja.

“Samuti alustasime Orissaares toimuva omaloomingupäeva jaoks esinemiskava ettevalmistustega. Kui tüdrukud olid esialgu seda meelt, et nad ei soovigi seal osaleda, siis kuuldes, et peo teemaks on Disney kangelased, olid kõik neiud laagri lõpuks meelt muutnud ja põnevil,” rääkis Tornimäe rühma vabatahtlik juhendaja Kaide Aaso.

Teist päeva alustati hommikuvõimlemisega, mille eestvedaja oli aktiivne kodutütar Margarita Kula. Neiu pani kaaskodutütred ümber koolimaja jooksma nii kauaks, kuni igaühel jaksu jätkus. Pärast väsitavat füüsilist pingutust maandati pingeid ja meisterdati kunstilembese kodutütre Kai Reinarti näpunäidete järgi sõdurpoistele jõulukaarte, mis lisatakse heade inimeste kootud sokkide juurde kingipakki.

Laagri finaal saabus 21. oktoobri hilisõhtul. Kaide Aaso sõnul näisid tüdrukud küll väsinud, kuid rahulolevad ning leiti, et selliseid ühiseid ettevõtmisi võiks tihedamini korraldada.

“Juhendajana jäin laagriga väga rahule ja olen rõõmus, sest sain kinnitust teadmisele, et Tornimäe kodutütred on toredad, loovad ja aktiivsed,” võttis Kaide Aaso sügisese laagri kokku.