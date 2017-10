Punases pandi relvad seifi

“See oli selline avalik saladus,” ütleb Gert Nepper, üle 10 aasta tagasi tegutsemise lõpetanud peokoha Punane baar juht.



Rajud 90-ndad panid nii mõnegi mehepoja tukki hõlma all hoidma. “Meil oli reegel, et relvaga baari ei minda,” kinnitab Nepper. Seetõttu oli garderoobis seif ja relv anti sinna hoiule. “Ega seal neid nüüd alati ja kuhjas polnud, aga võimalus oli ja seda kasutati,” möönab Nepper.

Kes tänapäeval tähelepanelikult Privilege´i klubi diskori asupaika ümbritsevat klaasi uurib, leiab sealt Punase baari logo. Punase vaim kestab seal tänaseni. Ka asupaik on sama. Praeguses Privilege´is läheb garderoobi kõrvalt trepp alla. Kunagi asus seal Punase baari sissepääs.

Gert Nepper viis Saarte Hääle ringkäigule ka praeguse klubi keldrisse ning võis nentida, et kohati on Punase baari ruumid veel täiesti säilinud. Mitmesuguste peente napside valgusreklaamid tagumise ruumi seinal meenutavad nukralt hiilgeaegu.

Irooniline on see, et linna üks kõvemaid peopaiku asus paigas, kus varem olid kommunistliku partei kohaliku peamaja garaažid ja saal. Kuigi maja oli ka ise punast värvi, siis Nepperi sõnul tuli baari nimi ikkagi “punaminevikust”. Baari logolgi ilutses viisnurk.

“Millal avate?”



Nepper oli vaevalt 20-aastane, kui ta Punase baariga tegelema sattus. Nimelt asus seal 90-ndate alguses Kommertsklubi-nimeline baar. Nepperi osalusega firma ostis koha ära ja tegi sinna peopaiga. Algul olid ruumid väiksemad, ajapikku laieneti…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.