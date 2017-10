Raul Pikkani – kahe Kadi isa

“Küll oleks keegi teine loll leitud!” arvab Raul Pikkani, kui viin jutu raadio Kadi sünniaegadesse ja tõden, et kui teda poleks olnud, poleks ka meil täna pisematki põhjust pidutseda ja 25. juubelisünnipäeva pidada.



Saan teada, et see päris Kadi ehk Rauli tütar, kelle järgi esmalt kaabeltelekanal ja siis ka vastne raadiojaam endale nime sai, elab hästi, on kahe pisitütre ema, pesitseb Tallinna külje all ja väidetavalt kuulab Saaremaal olles ikka Kadi raadiot.

Siinkohal meenub üks raadio reklaamklipp, mille omal ajal luges sisse Saaremaale aastavahetuse pidustustele esinema kutsutud ansambli Boney M ainus ja tänaseks juba meie hulgast lahkunud meessolist Bobby Farrell (Roberto Alfonso Farrell, 1949–2010 – toim). Tema ütles ka, et kuulab alati Kadi raadiot, kui juhtub Saaremaal olema. Millegipärast usun ma meie nimekaimude isa rohkem.

Kartis probleemi, aga seda ei tulnudki



“Ma ise küll kartsin, et sellest nimepanekust võib kodus probleem tekkida, aga seda pole tegelikult kunagi olnud,” ütleb Raul.

Enne raadiot oli Kadi televisioon, mis levis Kuressaare kaablivõrgus. Raul töötas nimelt sidesõlmes ajal, kui paljudes kodudes ja ettevõtetes oli seinal raadiotranslatsiooni krapp. Muide ka hotellides. Ja igal hommikul kell 6 ehmatas see riistapuu inimesed ärkvele NSVL-i hümniga…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.