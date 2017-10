Ametikooli sünnipäevanädal algas juurdeehitise avamisega

95. sünnipäeva tähistav Kuressaare ametikool avas eile Upal asuva Tehnoloogiamajaka uue toitlustus- ja rekreatsioonikompleksi.





Ametikooli haldusjuhi Avo Kereme sõnul on 190-ruutmeetrise juurdeehitise saanud kompleksis kasutusel mitmed uued lahendused. Hoone koodlukk võimaldab hommikul ukse avada kellaaja järgi, lisaks saavad nädalavahetustel tunde andvad külalisõpetajad Tehnoloogiamajakasse siseneda nüüd ilma võtmeta.

Toitlustusosa on kohvikusaalist eraldatud rullvõreseintega. “Kohvikusaali osa saavad õppijad puhkealana kasutada ka siis, kui kohvik on suletud,” lisas Kereme. Kohvikus on üks klienditeenindaja, toit valmistatakse ja tuuakse igapäevaselt ametikooli linna õppekompleksist.

Juurdeehitise seinale tuleb ka Tehnoloogiamajaka logo ja sealt algab ka hoone uus viidasüsteem.

Tehnoloogiamajakas toimub ehituse, väikelaevaehituse, puitmaterjalide töötluse ja autoerialade praktiline õppetöö. Kokku õpib ametikooli tehnoloogia õppesuunas 185 noort ja täiskasvanut. Tehnoloogiamajakas tegutseb ka väikelaevaehituse kompetentsikeskuse tehnoloogialabor.

Tehnoloogiamajaka juurdeehitis valmis seoses Upa õppekompleksis asuvast õppehoonest loobumisega. Tekstiilitöö ja õmbluse õppetöökojad on kolitud linna, Upa õpilaskodu on suletud ning võrgu- ja sideühendused ümber ehitatud. Hoone antakse üle Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile.

Juurdeehitise rajamist rahastas riik haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu korrastamise rahast. Projekti eelarve oli kokku ca 267 000 eurot. Juurdeehitise eskiisprojekti autor on Terje Truumaa (Ösel Plan OÜ). Ehitise projekteeris Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ, ehitas Ösel Projekt OÜ.

4. novembril on kõik ametikooli vilistlased oodatud aga kokkutulekule ja õhtusele sünnipäevapeole Kuressaare spordikeskuses, kus tantsumuusikat teevad Anne Veski ja Risto Paiste bänd.

Esimene lend lõpetas ametikooli eelkäijaks olnud Kuressaare ehitusinstruktorite kooli 1926. aastal. Kokku on ametikooli aegade jooksul lõpetanud enam kui 10 000 inimest.